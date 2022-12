BMW iX1, aposta 100% elèctrica

La variant 100% elèctrica del BMW X1 es presenta com la primera amb tracció total desenvolupada per a aquest segment SAV (SUV compacte) prèmium. Els dos motors, un per eix, ofereixen una potència conjunta de 313 CV (230 kW). La bateria d’ions de liti de 64,7 kWh de capacitat situa l’autonomia elèctrica de l’iX1 en 438 km segons el cicle de mesurament WLTP. Pel que fa al programari equipat, permet una càrrega de 30 minuts en punts de 130 kW i de 7 hores per als d’11 kW. De manera opcional es pot adquirir un endoll per a càrregues de 22 kW. En un punt de càrrega ràpida es poden recuperar120 km d’autonomia en aproximadament 10 minuts. El preu de l’iX1 és de 54.900 euros.