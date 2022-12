BMW X1: Referent SUV

Poques persones podien arribar a imaginar l’èxit que assoliria la incorporació de la lletra X al catàleg de BMW quan l’any 1999 va aparèixer el primer X5. Ara, 23 anys després, aquesta consonant ha esdevingut un dels grans pilars de l’estratègia de producte de la marca alemanya. I el X1 n’és un clar exemple.

Un model que arriba per consolidar-se com la principal alternativa al segment prèmium i per reforçar la seva posició com el vehicle més venut per la marca bavaresa a Espanya. Precisament per aquest motiu el nou X1 s’ha renovat estèticament mostrant un perfil més esportiu, ha rebut una forta injecció tecnològica i ha estrenat una gamma de motoritzacions amb alternatives de combustió pura (dièsel sDrive18d i gasolina sDrive18i), híbrides endollables (xDrive30 e i xDrive 25e), amb hibridació lleugera i fins i tot un model completament elèctric anomenat iX1 XDrive30.

Esportivitat SUV compacta.

A primera vista l’X1 sembla més gran del que realment és. Sota una configuració de tot camí compacte, el model alemany presenta unes dimensions de 4,50 metres de longitud, 1,84 d’amplada i 1,64 d’altura.

Una base sobre la qual es presenta una estètica remodelada que, sense ser radicalment diferent, sí que inclou canvis significatius. Entre d’altres, destaca la graella frontal amb acabat cromat o negre en funció de l’acabat seleccionat.

A més, els para-xocs són més voluminosos i mostren unes entrades d’aire més grans. Les unitats d’il·luminació fan servir tecnologia LED de sèrie a tota la gamma, mentre que en la versió més alta es reforcen amb llums Matrix adaptatives.

La distància entre eixos de 2,69 metres ofereix habitabilitat suficient per a quatre adults i un maleter de 540 litres de capacitat, ampliable a 1.600 amb els seients abatuts. A les unitats de combustió la banqueta posterior es mou longitudinalment en 12 cm.

L’interior de l’X1 està presidit per dues pantalles de 10,25” per a la instrumentació i de 10,7” per al monitor central. Tot plegat conforma un sistema digital gestionat amb l’últim sistema operatiu BMW 8, que incorpora nous menús, millores en l’entesa del llenguatge natural i una clara reducció dels botons físics.

Motors per a tots els gustos.

La gamma X1 és, sens dubte, la que ofereix més varietat d’alternatives mecàniques. Una oferta inicial que comença amb les versions de combustió de gasolina X1 sDrive18i de 156 CV (41.700 euros), i dièsel de 150 CV sDrive18d (40.900 euros). Els híbrids endollables xDrive30e de 326 CV (54.900 euros) i xDrive25e de 245 CV (51.900 euros) han augmentat la seva autonomia elèctrica fins als 89 km.