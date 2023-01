El proper divendres 13 de gener es donarà a conèixer a Brussel·les el nom del guanyador del millor premi europeu del sector: The Car Of The Year. Els 61 jurats de 23 països (els dos jurats de Rússia estan temporalment absents), entre els quals hi ha un representant de Neomotor Prensa Ibérica, oferiran el seu veredicte després d’haver analitzat de manera exhaustiva els set models finalistes d’aquesta edició: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra-Toyota BZ4X i Volkswagen ID.Buzz.

Els sis jurats espanyols hem coincidit novament en unes jornades de proves a l’INTA de Madrid, en un esdeveniment organitzat per l’equip de professionals de Motorpress (una de les capçaleres organitzadores del guardó europeu). En aquestes intenses sessions de proves hem pogut practicar una dissecció afinada de cada cotxe que aquest any competeix per heretar la corona que l’any passat es va emportar un model coreà 100% elèctric, el Kia EV6.

L’edició de la cerimònia de lliurament d’aquest any canvia d’ubicació després de l’anul·lació del saló de Ginebra (que es trasllada a Qatar). El Car Of The Year 2023 serà anunciat, doncs, al saló de l’automòbil de Brussel·les en una data atípica, al gener, fet que trenca amb la tradició de realitzar-se al mes de març.

Dels set finalistes (encara que en siguin vuit ja que el Subaru Solterra i el Toyota BZ4X són el mateix vehicle excepte per alguns matisos i són considerats com un de sol), el Renault Austral és l’únic 100% espanyol i, juntament amb la furgoneta Volkswagen ID.Buzz i el Peugeot 408, són els únics de marques europees. La presència cada vegada més influent de marques asiàtiques (fins i tot xineses, que aquest any van tenir diversos candidats a la llista prèvia) denota un increment de l’oferta tecnològica i elèctrica, on sembla que ara com ara tenen avantatge.

Tots els finalistes mereixen el premi òbviament, i aquest any l’elecció és molt més complicada. Hi ha tecnologies híbrides, de combustió i elèctriques al bombo, al que cal sumar-hi diferents siluetes, des dels SUV tradicionals fins als furgons, passant per les berlines. Que guanyi el millor.