Al segment dels vehicles comercials lleugers el Fiat Doblò registra un 38% de quota de mercat, una dada altament significativa i que es preveu que pugui augmentar un 12% aquest any 2023. Així, estem davant d’un cotxe que es consolidarà enguany com el més demandat pels clients.

En la seva cinquena generació el model fa un salt a l’electrificació amb l’E-Doblò, un vehicle que serà el primer de la marca que es produirà a Espanya, concretament a la fàbrica de Stellantis a Vigo. El Fiat E-Doblò es presenta en dues versions que cobreixen les necessitats diàries de les famílies, les empreses i els autònoms. Per a activitats més professionals hi ha la versió Cargo, que ofereix quatre siluetes i fins a dues longituds, amb una càrrega permesa de 4,4 metres cúbics o mil quilos.

Està equipat amb un motor elèctric de 100 kW i una bateria de 50kWh que permet recórrer més de 280 km. A més, gràcies al Quick Charge Mode de fins a 100 kW pot carregar el 80% de la bateria en només 30 minuts. En l’apartat tecnològic el nou Fiat Doblò està equipat amb 17 funcions d’ajuda a la conducció, i gràcies al Magic Plug, (disponible només al Fiat E-Doblò) és possible utilitzar l’energia elèctrica produïda per la bateria per a necessitats de conversió específiques, com ara fer servir un banc de treball per a eines elèctriques.

La càrrega útil d’aquest model és de fins a 800 kg o dos Europalets, però les versions tèrmiques arriben a la tona. Disponible amb dues distàncies entre eixos, la versió de llarga distància entre eixos ofereix un volum màxim de 4,4 m3 gràcies a la funció Magic Cargo. A més, la carrosseria Crew Cab permet una modularitat única entre el seient i l’espai de càrrega gràcies a una mampara lliscant que permet modular l’espai de càrrega o els seients dels passatgers.