La tecnologia ha passat de ser un extra als cotxes a convertir-se en part fonamental de la seva raó de ser. Cada cop importen menys aspectes com les prestacions i les sensacions, per deixar pas a la connectivitat i l’infoentreteniment. Per això les marques automobilístiques s’han vist obligades a assistir al CES de Las Vegas (la fira tecnològica més gran del món) d’igual manera que ho fan als salons de l’automòbil més populars com poden ser els de París o Frankfurt.

Stellantis va ser una de les marques automobilístiques que va tenir més presència al CES 2023, ja que el seu futur passa per desenvolupar noves tecnologies que li permetin liderar la indústria amb el compromís d’arribar a emissions de carboni netes zero l’any 2038. Triplet de Stellantis al CES. La principal novetat del grup va ser, sens dubte, la presentació del Peugeot Inception Concept, que llueix un revolucionari disseny exterior i interior i que promet una experiència a bord radicalment diferent tant pel conductor com pels passatgers. Jeep també va assistir a l’imponent estand de Stellantis al CES 2023 amb la seva gamma de models electrificats 4xe, unint la seva llegendària capacitat totterreny amb la mobilitat més sostenible. Fiat va fer gala de la seva avançada tecnologia mostrant el Fiat Metaverse Store, el primer saló d’exposicions interactiu del món impulsat pel metavers, amb una experiència de marca totalment immersiva. Com no podia ser d’una altra manera (especialment tenint en compte que jugaven a casa), també van ser-hi presents a l’estand les marques nord-americanes del grup. Ram va presentar el seu primer pick-up elèctric (anomenat el 1500 Revolution BEV Concept), mentre que Dodge va mostrar el Charger Daytona SRT BEV, un concept que reimagina el que seran els futurs e-muscle cars. Però el gran protagonista de Stellantis al CES va ser l’Archer Aviation, un avió elèctric de maniobra vertical pensat per moure’s per la ciutat. Segur, sostenible, silenciós i amb una càrrega útil prevista de més de 450 quilos, aquesta aeronau urbana pot transportar quatre passatgers i un pilot. Amb una autonomia de 160 quilòmetres, el Midnight està optimitzat per a trajectes curts consecutius d’uns 32 km, amb un temps de càrrega intermedi de 10 minuts. El futur de BMW. BMW va mostrar al CES l’i Vision Dee, la seva punta de llança en matèria tecnològica. Aquesta berlina mitjana llueix un nou i depurat llenguatge de disseny i introdueix el conductor en una experiència digital revolucionària, tant dins com fora del cotxe. Disposa d’una intel·ligència artificial que el converteix en el primer cotxe del món amb sentiments, té un Head-Up-Display que s’estén per tota l’amplada del parabrisa i que substitueix les pantalles interiors i a més és capaç de canviar el color de la carrosseria en diferents seccions. A més a més l’empresa de tecnologia i entreteniment Sony ha mostrat per primer cop el prototip del nou automòbil en què treballa en col·laboració amb Honda, anomenat AFEELA. Aquest vehicle 100% elèctric neix amb la idea d’aportar el màxim equipament tecnològic possible, juntament amb les elevades prestacions que aporta Honda a aquesta col·laboració. Equiparà un arsenal tecnològic de la mà de Qualcomm amb el Digital Chassis i disposarà de grafismes desenvolupats pel motor de jocs Unreal Engine. Polestar aposta per Google. La marca elèctrica Polestar va anunciar que reforçarà la seva relació amb Google muntant, per primera vegada al Polestar 3, els nous mapes HD de Google i el Google Assistant amb funció remota.