Jeep Avenger El millor Cotxe de l’Any a Europa 2023

Europa ja sap quin és el millor cotxe de l’any 2023: el Jeep Avenger. En una gala celebrada a Brussel·les (la primera presencial des de l’inici de la pandèmia en tres anys, reemplaçant l’escenari habitual del Saló de Ginebra) i com passa a Eurovisió, els 61 membres del jurat del guardó del The Car Of The Year (entre els quals es troba el Director de Motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez) han emès el seu veredicte triant el nou ‘rei’ del mercat de l’automòbil a Europa.

El Jeep Avenger s’ha coronat com a millor cotxe europeu superant a la final un total de sis contendents més. Es traca dels Volkswagen ID Buzz, Nissan Ariya, Kia Niro, Renault Austral, Peugeot 408 i el duet format pels Subaru Solterra i Toyota BZ4X. L’edició d’enguany es presentava més competida que mai, especialment si tenim en compte que tots els models finalistes disposaven de prestacions elèctriques, ja sigui amb un model elèctric pur, híbrid o híbrid endollable. De fet, tan sols els Peugeot 408, Jeep Avenger, Renault Austral i Kia Niro disposaven de propostes de combustió. Contràriament al que va passar en la passada edició (en què tots els models excepte el 308 eren 100% elèctrics i en què va guanyar el Kia EV6), aquest any hi havia força varietat. El president del jurat Frank Janssen va actuar de mestre de cerimònies juntament amb la presentadora de la televisió Alexandra Legouix i el nou president del jurat, Soren Rasmussen. El Jeep Avenger reemplaça al tron continental el Kia EV6, guanyador de l’edició de l’any passat. Després de saber quin és el veredicte dels 23 països, l’Avenger va ser el més votat amb 328 punts i va superar el Volkswagen ID Buzz, que va aconseguir 241 punts. Va completar el podi el Nissan Ariya amb 211 punts. El quart lloc va ser per al Kia Niro (200 punts), el cinquè per al Renault Austral (163 punts), el sisè per al Peugeot 408 (149 punts) i el setè lloc de la classificació per al Subaru Solterra i el Toyota BZ4X, amb 133 punts. A Espanya, el guanyador de la votació dels sis jurats va ser el Peugeot 408, que es va emportar 28 punts, seguit pel Jeep Avenger, el Nissan Ariya i el Renault Austral que en van aconseguir 23. El Kia Niro va sumar 22 punts, mentre que els Subaru Solterra i Toyota BZ4X van obtenir 20 punts. Finalment, va tancar la furgoneta Volkswagen ID Buzz amb 11 punts.