Lexus UX: Impuls tecnològic

El Lexus UX és un model urbanita d’aquells que es mouen còmodament per la ciutat però que, alhora, no tenen por a l’hora d’endinsar-se en l’exigència del trànsit extraurbà. Els seus 4,49 metres de longitud el converteixen en un dels models preferits pels clients i, de fet, les seves vendes a Espanya l’any 2021 van suposar un 15% del total del volum europeu.

La marca nipona utilitza el concepte Omotenashi per anticipar-se a les necessitats concretes dels clients i aconseguir que l’experiència de conducció sigui única i inigualable. És per això que ara afronta la renovació de l’UX amb interessants canvis que l’acosten, una mica més, a allò que els clients busquen.

Exteriorment el nou Lexus UX introdueix lleugeres modificacions que augmenten la seva presència i els seu el caràcter. Les òptiques davanteres integren els llums diürns, mentre que la gamma de colors ha crescut i ara disposa d’una nova tonalitat que, com a curiositat, incorpora una capa de només uns microns de profunditat que fa que les escates metàl·liques de la pintura, s’alineïn de manera més estreta i uniforme, creant més brillantor i ombres més profundes a la carrosseria.

A l’interior l’aspecte més destacat és el nou sistema multimèdia Lexus Link. La pantalla central pot arribar a les dotze polzades amb alta definició, mentre que el navegador és molt intuïtiu i permet mantenir la ruta a la vista mentre ens avisa amb anticipació dels girs i canvis de carril, fet que es troba a faltar en molts altres models.

Assistent virtual.

Tot els paràmetres que vulguem modificar els podrem canviar fàcilment mitjançant l’assistent de bord del vehicle i amb tan sols dir «Hey Lexus». Un sistema que entén els termes més col·loquials i que, fins i tot, arriba a reconèixer si qui parla és el conductor o l’acompanyant. Evidentment ens permet realitzar multitud d’accions, com ara fer trucades telefòniques, manipular l’àudio i el control de temperatura i fer cerques per internet. Evidentment incorpora la connectivitat Android Auto i Apple Car Play, mentre que a la consola hi trobem un port USB-A (per reproduir fonts de so d’alta resolució) i dos ports USB-C per carregar dispositius.

L’espai de la consola central on prèviament se situava el panell tàctil alberga ara els comandaments dels seients davanters amb calefacció o, si no n’equipa, un petit cubicle per a emmagatzemar objectes. També s’ha instal·lat una nova safata il·luminada a la consola, davant del panell de control de l’aire condicionat, amb espai suficient per poder col·locar un telèfon mòbil de grans dimensions.

Pel que fa a les motoritzacions, Lexus manté les dues actuals: el 250h, que és un híbrid, i el 300e, la versió 100% elèctrica. La versió híbrida equipa un motor gasolina de dos litres i quatre cilindres en línia, al qual s’hi sumen dos motors elèctrics per generar, en total, una potència de 184 CV. El motor elèctric posterior serveix com a generador del sistema de frenada regenerativa del vehicle, incrementant la quantitat d’energia cinètica capturada en frenar o desaccelerar i emmagatzemant-la com a electricitat a la bateria híbrida.

La versió elèctrica 300e arribarà als concessionaris el proper mes de maig. Oferirà una bateria d’alta capacitat de 72,8 kWh, fet que permetrà incrementar la seva autonomia en més d’un 40% per arribar als 450 km.

De moment només coneixem els preus del 250h, que té un preu base de 38.800 euros per a la versió Business. El topall de gamma és el Luxury en versió 4WD, que arriba als 61.300 euros.