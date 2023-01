Kia va aterrar a Espanya com una firma coherent i accessible, un primer pas que els va permetre assentar-se com a models fiables arribats d'Àsia. Missió aconseguida. Ara volen conquerir l'aspecte emocional del client europeu, pel qual és clau mostrar una imatge amb personalitat pròpia. En un món assetjat per la monotonia, escapar del comú s'ha convertit en una mena de revolució i els coreans han encertat la diana amb el seu nou llenguatge de disseny. El Kia Niro no és només atractiu, també és capaç d'exposar, a simple vista, la seva visió de la mobilitat electrificada, versàtil i funcional.

L'evolució de Kia és palpable en aquesta segona generació del Kia Niro, disponible en tres sistemes de propulsió: híbrida, híbrida endollable i 100% elèctrica. Diu adeu al dièsel de manera definitiva, alhora que activa la marxa fixa cap a aquesta transició que els convertirà en líders del futur automobilístic. Ho tenen tot molt clar i estipulat en l'anomenat Pla S, una estratègia amb objectius clars que els portaran a oferir el 25% dels seus vehicles respectuosos amb el medi ambient el 2025.

Adeu dièsel

Per tenir 11 vehicles 100% elèctrics el 2025, primer han de mostrar les seves possibilitats, com estan fent amb el Kia EV6. Però no només això, també esdevenir l'alternativa realista per completar aquesta transició amb models electrificats com els híbrids i híbrids endollables. Aquesta és la funció del Kia Niro, entre d'altres, i us explicarem les claus que l’han portat a ser un dels 7 finalistes en el Car Of The Year 2023.

El primer pas, i més significatiu, és la desaparició completa d'una opció dièsel. El combustible més perseguit, castigat i restringit per les normatives mediambientals no formarà part de la seva oferta comercial, com tampoc el motor benzina sense suport elèctric. D'aquesta manera, la seva gamma sempre comptarà, com a mínim, amb el distintiu ECO de la DGT.

Un Niro per a tots

Necessites un cotxe per als teus trajectes diaris a la ciutat? La família creix, però no pots adquirir dos cotxes? Ets un jove amb ganes de viatjar amb amics? Sigui quina sigui la teva situació, el Kia Niro s'adapta a les teves necessitats gràcies als seus tres sistemes de propulsió: híbrida, híbrida endollable i elèctrica.

El Kia Niro HEV (híbrid) és el més complidor, amb un motor benzina i un bloc elèctric que concedeixen una potència conjunta de 141 CV, combinat amb una caixa de canvis automàtica de sis velocitats. El seu consum homologat va dels 4,4 a 4,6 l/100 km i té un preu de partida de 28.700 euros en el configurador.

El Kia Niro PHEV (híbrid endollable) recorre al mateix motor de combustió, però l'elèctric té 84 CV, de manera que sumen fins a 183 CV de potència conjunta. Tot i això, el millor són els seus 65 quilòmetres d'autonomia elèctrica (WLTP) i la possibilitat de realitzar els teus trajectes diaris en mode 0 emissions. A més, t'oblidaràs de les restriccions de trànsit a les Zones de Baixes Emissions gràcies al seu distintiu Zero de la DGT per un preu que parteix dels 39.400 euros.

El Kia e-Niro és la variant 100% elèctrica, fins a 460 quilòmetres d'autonomia (WLTP) i 204 CV de potència. És l'opció ideal per al planeta, alhora que et permetrà estalviar combustible en el teu dia a dia, sempre que tinguis l'oportunitat d'instal·lar un punt de càrrega al teu garatge. També pots recórrer a la xarxa de carregadors públics i companyies com Ionity, Zunder o Wenea entre d'altres.

Bellesa electrificada

Si alguna cosa queda clara en veure el nou Kia Niro és que mira cap al futur. Les seves línies minimalistes, de formes rectes i molt netes, no tenen res a veure amb la silueta arrodonida del model anterior. Deixa enrere la timidesa per presentar una estètica diferenciada, cosa que també hem vist en el Kia Sportage i que ha estat ben acollida pel públic espanyol.

Els grups òptics són clau per imprimir aquest caràcter avantguardista, conformats per un llum diürn geomètric i dos mòduls LED per als fars. S'integren en un frontal amb entrada d'aire vertical de clara inspiració crossover i para-xocs contundent, emfatitzat per detalls estètics com la franja negra decorativa i l'’splitter’ cromat de toc esportiu.

Un darrere únic

Tot i això, i més enllà del primer impacte modern del seu frontal, és el darrere el que et farà estimar el Kia Niro. El seu pilar C adquireix tot el protagonisme pel gruix i la possibilitat de personalitzar-lo al gust. Al configurador de Kia, podràs triar entre nou colors de carrosseria per, a continuació, buscar el to del pilar que més encaixi: Aurora Black, Steel Gray o Orange Delight.

En aquest mateix element s'integren els grups òptics del darrere, amb la reconeguda signatura lumínica en forma de boomerang, ara més vertical que mai. A més, i en funció de l'acabat, el Kia Niro munta llantes d'aliatge de 16 a 18 polzades, amb disseny creuat i bicolor que recorda les carenades dels elèctrics.

Funcional i pràctic

Al client se l’atrau pels ulls i es fidelitza per la practicitat i la coherència. Per aquest motiu, la seva silueta, a mig camí entre un SUV i un compacte, trenca amb la tendència sense desviar-se massa del camí del segment C. El Kia Niro creix, amb cotes, de 4,42 metres de llarg per 1,82 m d'amplada i 1,54 m d'alçada que concedeixen aplom visual i prometen bona habitabilitat.

Un espai interior notable gràcies als 2,72 metres de distància entre eixos, optimitzats per generar sensació d'amplitud i millorar la distància de cames per als passatgers del darrere. Un enfocament familiar que confirma el maleter, de 451 litres per als híbrids, 348 litres en el cas dels PHEV i 475 litres (més 20 addicionals) per a l'e-Niro elèctric.