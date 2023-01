Arrenca una nova edició del Cotxe de l’Any dels Lectors

Amb l’inici del 2023 els premis Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica han tornat a arrencar. Un començament, el de la vint-i-dosena edició d’aquests guardons, que suposa el punt de partida per als principals llançaments que es produiran al llarg de tot l’any al mercat de l’automòbil, i del qual en sortirà el relleu del guanyador de l’edició del 2022, el Renault Austral.

El SUV compacte francès es proclamava com a nou vencedor d’aquest guardó consolidat fa poc més d’un mes, després del tancament de la votació final. Els lectors provinents de les diferents capçaleres que composen el grup editorial Prensa Ibérica decidien, amb els seus vots,el triomf de l’Austral. Una victòria amb què Renault s’estrena a l’historial de guanyadors d’aquest premi, que va donar els seus primers passos pels volts de l’any 2002.

Ara, 21 anys després, comença una nova carrera per aconseguir un reconeixement al qual es tornaran a presentar les més destacades incorporacions al sector de l’automòbil durant tot l’exercici. Un total de 30 vehicles presentaran, de tres en tres, la seva candidatura al llarg de la primera fase de votacions mensuals que finalitzarà a l’octubre. Aquesta nòmina d’aspirants ja s’ha estrenat amb la posada en marxa de la primera selecció mensual de vehicles, formada pels Citroën C4 X, Jeep Avenger i Peugeot 408.

El factor crossover.

Els tres candidats que han obert el foc a l’actual edició del Cotxe de l’Any dels Lectors tornen a ser una clara mostra de les tendències que marquen l’actualitat del sector. D’una banda Citroën, Peugeot i, és clar, Jeep, presenten tres models caracteritzats per la seva aposta off-road. Mentre la marca americana es reforça al segment dels B-SUV amb el nou Avenger (recentment escollit Car of the Year a Europa), Peugeot i Citroën aposten per combinar el concepte SUV i el de les berlines d’estil cupè amb dues atractives propostes per al renascut mercat crossover.

Alhora, els tres models pertanyents a marques del grup Stellantis tenen en l’electricitat un altre punt en comú. L’Avenger i la versió «e» del C4 X ja la fan servir al 100% per propulsar-se, mentre que el 408 recorre a la hibridació, encara que ben aviat li arribarà el procés d’electrificació total. Tres models a la recerca d’un primer triomf parcial amb què poder acostar-se a l’objectiu de ser el nou Cotxe de l’Any dels Lectors.