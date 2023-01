Nissan X-Trail: tecnologia e-Power

En el camí cap a l’electrificació del parc automobilístic hi ha moltes bifurcacions. Algunes són més ràpides i s’endinsen en un bosc sinuós i ple de desafiaments com per exemple l’autonomia elèctrica, els temps de recàrrega i les infraestructures públiques. D’altres, en canvi, suposaran recórrer la pendent amb calma però amb més lentitud, apostant per tecnologies de transició com l’e-Power de Nissan dels X-Trail e-Power i X-Trail e-4ORCE (a més del Qashqai, que també fa servir aquesta tecnologia).

Basat en la plataforma CMF-C de l’Aliança, aquesta quarta generació del SUV 7 places fa un pas endavant significatiu en tots els aspectes, fins i tot en el nivell d’equipament, la sensació de qualitat percebuda i la suavitat de conducció. Això últim, en gran part, gràcies a la tecnologia que el propulsa mitjançant un motor elèctric (o dos en el cas de la versió e-4ORCE de tracció total) que rep l’energia d’una bateria carregada gràcies a un bloc gasolina d’1.5 litres.

Però, què és l’e-Power?.

El sistema e-Power de l’X-Trail suposa una visió diferenciada de l’electrificació, prestant més atenció als seus avantatges de conducció sense dependre d’un endoll i els problemes que això comporta. Això sí, res no ens impedirà haver d’afrontar els reptes que suposa pagar el combustible a preu desorbitat. Això no ho nega ningú, com tampoc es pot negar que aquesta tecnologia és clau a l’hora de reduir el consum., especialment si la comparem amb l’altre versió electrificada de l’X-Trail. El model MildHybrid VCR Turbo, de de tracció davantera, té un consum d’entre 7,1-7,3 l/100km, mentre que la versió e-Power es conforma amb 5,9l/100 km.

L’esquema de propulsió està format per una bateria de poca capacitat (2,1 kWh) que rep l’energia d’un motor de combustió d’1,5 litres que fa les funcions de generador. El bloc elèctric és l’encarregat de moure el cotxe i té una potència de 204 CV, per tant el conjunt resulta sorprenentment silenciós i reacciona molt bé a les demandes de potència habituals.

Durant la presentació de l’X-Trail e-Power vam poder conduir la configuració e-4ORCE, que munta un segon motor elèctric de 136 CV a l’eix posterior . Gairebé no hi ha diferències pel que fa a la potència conjunta (que passa a ser de 213 CV) però sí que podem aventurar-nos a assegurar que la seva millora dinàmica és rellevant.

A més, la diferència de preu entre un e-Power i un e-4ORCE és de 3.400 euros, però el model de tracció total permet realitzar alguna escapada off-road per terrenys complicats amb els modes de conducció Neu, Terra i Fang. Durant la prova vam poder fer una volta per un circuit 4x4 amb encreuament de pont, inclinació, troncs de fusta i superfícies molt lliscants, que l’X-Trail va superar gairebé sense immutar-se. Això sí, tots aquells que només tinguin previst fer-lo servir a l’asfalt no necessiten la versió 4x4, que eleva el consum dels 5,9 - 6,0 litres homologats per l’e-Power als 6,3-6,5 de l’e-4ORCE.

El nou Nissan X-Trail estrena algunes evolucions estètiques que també són destacables, com la firma lumínica dividida i més esmolada que mai. Manté la graella en forma de V, però els seus volums li concedeixen una imatge més SUV i, alhora, més robusta i moderna. En línies generals el cotxe està més ben acabat tant per dins com per fora. Menció especial mereixen les seves dimensions: 4,68 metres de longitud, 1,84 metres d’amplada i 1,71 metres d’altura, amb una distància entre eixos de 2,70 metres.

Aquestes dimensions el situen com a un dels models més grans del segment C, però amb la possibilitat d’afegir una tercera filera de seients i convertir-lo en un cotxe de 7 places. El maleter, que es mesura des del pis fins a la safata, és de 485 litres amb la fila posterior amagada i de 120 litres amb tots els seients disponibles. Si comptem fins al sostre,i aprofitem bé aquest maleter, l’X-Trail és un dels cotxes familiars més interessants.

Tot plegat es tracta d’una funcionalitat que conviu a la perfecció amb el salt tecnològic i de qualitat que ha viscut aquest SUV de quarta generació. La sensació només entrar-hi és de cotxe premium, amb una disposició dels elements agradable i una consola flotant que ha millorat clarament els seus gràfics mitjançant una pantalla de 12,3 polzades. És compatible amb Android Auto i Apple CarPlay i se suma a una instrumentació (també de 12,3 polzades) i a un Head-Up Display de 10,8 polzades a partir de l’acabat Tekna. La gamma de preus de l’X-Trail arrenca en 42.610 euros per a la versió l’N-Connecta MildHybrid, i passa pels 44.460 euros de l’N-Connecta e-Power i pels 47.860 euros de la versió d’accés dels models e-4ORCE.