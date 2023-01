Per què el Jeep Avenger és el nou Car Of The Year 2023

El Jeep Avenger s’emportava la setmana passada el premi més prestigiós de l’automòbil al món: el Car Of The Year. El SUV compacte del segment B de la marca americana del grup Stellantis va obtenir 328 punts a la votació final, traient 87 de diferència al segon classificat. Des de Jeep es van encarregar de repetir una vegada i una altra que l’Avenger és un model molt, molt europeu. Des de la seva concepció (Centre Style d’Stellantis a Torí) fins a la seva producció (a la planta polonesa de Tichy), l’Avenger té un ADN pensat per a Europa. Potser per això ha estat mereixedor d’aquest guardó.

Bones raons

. Però, perquè el Jeep Avenger ha estat escollit com a Car Of The Year 2023? Després d’haver provat totes les versions per procedir a la votació tenim clar que hi ha motius més que suficients que li han permès destacar en l’edició del 2023. Una de les raons que esgrimim com a jurats és la possibilitat de disposar de més d’una tecnologia. La carta de presentació de l’Avenger estipula que és el primer Jeep 100% elèctric, però el que ens va ajudar a superar l’escull d’oferir-se només com a vehicle elèctric és el bon criteri de la marca d’oferir una versió de gasolina.

Així doncs, l’oferta mecànica és un dels seus principals arguments. La versió 100% elèctrica ofereix un motor de 156 CV (115 kW), una autonomia de 400 km i una velocitat màxima de 150 km/h. Per la seva banda el motor de gasolina és un 1.2 tricilíndric de 100 CV de potència, canvi manual i un consum mitjà de 5,6 litres als 100 km. La seva velocitat al circuit de test de l’INTA arriba als 184 km/h.

Detalls amagats.

Un altre element clau ha estat el disseny i els detalls que porta associats. Per fora destaca pel seu estil modern, amb una graella de 7 ranures que evoluciona d’un patró d’estil vertical a un d’horitzontal. És aquí on hi trobem un dels detalls amagats del disseny del ctxe, que en essència és com un gran Jeep... però a escala. S’ha dissenyat una curvatura a la graella per protegir les òptiques en cas d’impacte, i també s’ha traçat un aspecte musculat per als para-xocs. A la part inferior podem veure les coordenades del Centre Style de Torí. Alhora, al marge inferior dret del parabrisa podem descobrir un altre secret amb el dibuix d’un jove mirant per un telescopi una constel·lació d’estrelles ubicades a l’extrem oposat superior del vidre.

El lateral denota fortalesa, amb passos de roda trapezoïdals i un pilar C flotant, un detall familiar a la gamma Jeep que li confereix part de la força que hom espera quan contempla un model de la marca americana del Grup Stellantis. La defensa llueix uns llums inspirats en els clàssics ‘bidons de combustible’ en forma de ‘X’. Aquest símbol es repeteix tant a l’interior com a l’exterior a través de l’anomenat X-Camo, un patró decoratiu que uneix el disseny de camuflatge amb la citada lletra. També podem veure, al costat de l’eixugaparabrises posterior, el dibuix d’unes muntanyes. I sobre el sostre, en una de les guies, una marieta que sembla que està enganxada al cotxe.

Interior connectat.

Per dins l’Avenger ofereix seients molt còmodes, especialment a la part davantera. El conductor disposa d’una posició ideal per a realitzar qualsevol tipus d’estil de conducció. Des de la carretera fins al circuit, l’Avenger ens ha demostrat que és un cotxe molt complet quant a dinamisme i comoditat.

A la part posterior les places són correctes per a tres passatgers, amb una important altura al sostre per al cap. El maleter ofereix 380 litres de capacitat en la versió de gasolina i de 355 litres en el cas del model 100% elèctric.

Tecnològicament està ben equipat, connectat amb dues pantalles digitals (una d’instrumentació i una altra de central) que permeten controlar tots els elements sense gaires complicacions. També ofereix nombroses ajudes a la conducció.

La gamma de preus arrenca en 21.800 euros per a la versió gasolina més econòmica, mentre que l’elèctrica parteix de 35.100 euros. Això sí, Jeep ha llançat una edició de llançament (anomenada First Edition) que anuncia uns preus de 25.900 i 39.500 euros, respectivament.