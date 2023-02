Per destacar al món de l’automòbil sempre cal oferir alguna cosa més que els altres. O si més, no una cosa que et distingeixi. I a Volvo en saben molt, d’això. La marca nòrdica sempre ha estat aquest incòmode company de viatge per als fabricants alemanys dominadores del mercat prèmium. I és que Volvo, que en el seu dia va centrar els seus esforços en la seguretat, ha ampliat el seu camp d’innovació a la tecnologia, el disseny i l’electrificació.

Tres pilars sobre els quals s’ha basat el desenvolupament de l’EX90. El nou vaixell insígnia de la gamma Volvo es presenta com una avançada proposta SUV de luxe de set places, equipat únicament amb motoritzacions elèctriques i acompanyat d’una imatge inconfusible de «disseny escandinau». En el cas de l’EX90, la seva allargada batalla li permet encabir un pack de bateries de 111 kWh de capacitat amb què aconsegueix una autonomia de fins a 600 km (amb càrrega bidireccional), alhora que ofereix un ampli espai interior. Al seu habitacle s’ha cuidat fins al més mínim detall i la digitalització arriba a un nivell superior. Destaca l’organització de les pantalles, amb una instrumentació allargada i estreta davant del conductor, una pantalla central de 14,5 polzades i un Head-Up Display projectat al parabrisa. Adquireix una importància especial l’evolució del sistema LiDAR, que acumula fins a 30 sensors entre càmeres, radars i altres dispositius que fins i tot poden identificar i mesurar la concentració de l’ull humà. L’EX90 empra dos motors elèctrics (un a cada eix per disposar de tracció integral) i s’ofereix en dos nivells de potència; Twin Motor de 408 CV i Twin Motor Performance de 517 CV. Unes destacades xifres que el doten d’unes prestacions no menys brillants, encara que aquest model està enfocat cap a un ús de confort dinàmic poc esportiu. Les primeres unitats del Volvo EX90 arribaran al mercat a finals d’any.