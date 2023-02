Skoda està decidida a continuar ascendint al rànquing de fabricants i, encara que aquest any ja ha presentat uns resultats realment positius, aspira a més i treballa per aconseguir-ho. És una cosa que es pot apreciar a nivell de mercat mundial i també a nivell nacional, on la marca txeca ha obtingut aquest any una quota de mercat del 3% i una rendibilitat per a la xarxa de concessionaris històrica del 2,7%.

L’objectiu d’Skoda va més enllà, i en els seus plans de futur està aconseguir un 5 per cent de quota de mercat. Per a això ja té previst un pla de llançament de nous models que abasta el Vision 7S, (un SUV familiar elèctric de set places), un SUV compacte BEV (100% elèctric) i un altre SUV petit també a bateries, amb la gran novetat que aquest serà el primer Skoda que la marca txeca fabricarà a territori nacional. Està previst per al 2026 i possiblement s’ensamblarà a Pamplona, encara que de moment no s’han volgut avançar més notícies . Disseny esportiu. De moment, i per anar fent boca, Skoda llança a la venda la versió cupè de l’Enyaq iV, que manté les mateixes dimensions de l’Enyaq normal amb 4,65 m de longitud, 1,88 m d’amplada i 1,62 m d’altura. Les diferències les trobem a la imatge, que presenta un disseny més esportiu i dinàmic. Tot plegat ha permès rebaixar el coeficient aerodinàmic i situar-lo en 0,23. L’estil cupè es veu accentuat per la caiguda del sostre pronunciada a partir del muntant central que li permet oferir una imatge més estilitzada, fet que també es tradueix en poder oferir uns consums lleugerament més baixos que l’Enyaq estàndard i, per tant, una autonomia també superior. Detalls propis d’aquesta versió cupè són el sostre panoràmic de vidre de sèrie i la possibilitat de muntar llantes de fins a 21 polzades, sent el primer cotxe de sèrie de la marca que pot equipar aquestes llantes. Internament ofereix un habitacle espaiós a totes les places i les habituals solucions Simply Clever que constitueixen l’ADN de la marca. Al quadre de comandaments destaca una pantalla central de 13 polzades, mentre que la del quadre d’instruments és de 5,3 polzades. El maleter, a causa de la caiguda del sostre, perd 15 litres de capacitat respecte l’Enyaq però encara és capaç d’oferir 570 litres, xifra més que interessant i que es pot ampliar abatent el respatller del seient posterior. Millora d’equipament. Amb l’Enyaq Cupè iV Skoda estrena la nova generació 3.0 del nou programari ME3, que aporta una sèrie d’avantatges com per exemple millorar la gestió tèrmica de la bateria i augmentar-ne l’eficiència i la vida útil. A més, ara l’escalfament de la bateria també s’activa a temperatura més baixes. D’altra banda, aquest nou programari millora el funcionament de tot el sistema d’infoentreteniment i aporta una major informació i un sistema de navegació més actualitzat, mentre que en matèria d’ajudes a la conducció el canvi de carril es pot fer automàticament i el sistema ara detecta molt millor les línies. Quatre versions. L’Enyaq Coupé està disponible en quatre versions: 60 de 179 CV, 80 de 204 CV, 80x 265 CV i la més potent i esportiva RS, que munta un motor que rendeix 299 CV. La versió 60 disposa d’una bateria amb capacitat neta de 58 kW, mentre que en les altres versions la capacitat neta de la bateria és de 77 kW. En totes les versions l’autonomia de marxa és de 553 quilòmetres en el cicle combinat WLTP, i gràcies al nou programari la bateria admet càrregues de fins a 135 kW. Així, la recàrrega fins a assolir el 80 per cent de la seva capacitat no excedeix els trenta minuts. En qüestió de prestacions, la velocitat màxima de totes les versions és de 160 km/h i totes disposen de tracció posterior, mentre que la 80x i la RS equipen la tracció a les quatre rodes. Aquesta versió RS, a més del color verd exclusiu anomenat Mamba Green, es diferencia de la resta de la gamma Enyaq per muntar uns para-xocs una mica diferents i lluir uns retrovisors exteriors pintats en color negre, així com un interior amb seients de tipus esportiu. El preu de l’Enyaq Coupé iV va des dels 53.200 fins als 64.000 euros, però les versions 60 i 80 poden beneficiar-se del pla MOVES per marcar un preu d’accés de 42.700 euros per a la versió 60 de 179 CV i tracció davantera.