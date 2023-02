L’últim de l’espècie

Inverness és la capital de les terres altes d’Escòcia, paratge de grans llegendes com Braveheart, localització de pel·lícules com Skyfall de James Bond i fins i tot llar de mites com el Llac Ness. És impossible trobar un lloc millor per a la primera prova real, i de llarga durada, de l’Ineos Grenadier. Aquest autèntic 4x4 és el somni de James Ratcliffe, un magnat amant de l’off-road que, davant la desaparició del Defender, va decidir crear el seu propi cotxe.

El Grenadier es comercialitza en dues variants: el Grenadier Utility Wagon, homologat com a comercial amb un preu de 68.990 euros, i les Belstaff Editions del Grenadier Station Wagon, en versió turisme i des de 86.462 euros. Totes dues versions comparteixen el mateix disseny honest, que no genera cap dubte sobre la seva inspiració i el propòsit que compleix. És quadrat, gros, alt i de línies senzilles... perquè així ha de ser un 4x4.

Dues versions.

La inspiració en les mítiques jaquetes Belstaff dona com a resultat dues versions: Grenadier Trail master Edition i Field master Edition. El primer model és el més aventurer, amb diferencials davanter i posterior, entrada d’aire elevada (snorkel), bateria auxiliar, ancoratges exteriors, llantes d’acer de 17 o 18” (en opció) i pneumàtics BFGoodrich All-Terrain. El Fieldmaster Edition és més refinat i còmode, amb càmera de visió posterior, llantes d’aliatge de 17 o 18’’ (en opció), finestretes al sostre anomenades Safari, tapisseria de cuir i seients calefactables.

A qualsevol de les edicions es poden afegir opcionals de l’altra. Ineos disposa d’una llista gairebé infinita d’accessoris disponibles de fàbrica, molts ells firmats per Rhino Rack com podem ser les barres portaequipatges o la baca de gran resistència. A l’interior hi trobem detalls pràctics, com l’entapissat dels seients en vinil i tela de gran resistència que no es taquen, són impermeables i es netegen fàcilment. El sistema d’infoentreteniment recorre a una pantalla de 12,3” compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.

Off-road de la vella escola.

Sota aquesta carrosseria pensada per superar tot tipus de desafiaments el que hi trobem és un conjunt de xassís, motor i suspensions creats pels millors enginyers. Dels dos motors,un gasolina i un altre dièsel, s’encarrega BMW mitjançant el seu 3.0 de 6 cilindres en línia. El motor turbo de gasolina ofereix 286 CV i 450 de parell, mentre que el dièsel Twin-Turbo entrega 249 CV i 550 Nm de parell, la qual cosa li concedeix un avantatge gràcies a la seva superior potència de tracció. El canvi automàtic ZF de 8 velocitats també és prou conegut.

Del sistema de tracció permanent se n’encarrega Tremec, a més de disposar de tres bloquejos de diferencial: davanter, central i posterior amb funcionament totalment mecànic. Es connecten a través del tauler de control situat al sostre, on també hi trobem l’assistent de descens, un mode per creuar zones inundades i el mode off-road. Aquesta distribució no és gaire còmoda, però li confereix una imatge d’aeronau.

Després de dues jornades de conducció (el 70% del total fora pista), podem assegurar que el Grenadier és per a apassionats, però també per a novells. És possible entrar allà on es vulgui sense tenir cap més coneixement que els botons a prémer, també en gran part per la seva confecció i construcció. Una distància al terra de 264 mm, una altura de pas de gual de 800 mm i uns generosos angles d’atac, ventral i de sortida, l’ajuden a moure’s fora de l’asfalt.

Una mica mandrós a l’asfalt.

L’elecció d’eixos rígids és clau en off-road, però penalitza a la carretera asfaltada. Com també ho fan les seves cotes de 4,89 metres de longitud per 1,93 d’amplada i 2,03 d’altura, amb una distància entre eixos de 2,92 metres i 2.744 kg de pes. Tot i les dificultats de conduir per la dreta, em va sorprendre el confort general del Grenadier, tot i que dista molt del que podem trobar en un SUV.