Un pas més cap al futur

Llançar un model nou al mercat (i quan dic nou em refereixo a quelcom inèdit, que no existeix) requereix no només valentia, sinó també estar molt convençut que «allò» funcionarà. Un exemple molt clar és el Nissan Qashqai. D’entrada el nom ja va causar sensació i ens va costar a tots aprendre on posar-hi la h i la q.

Amb aquest model la marca proposava un vehicle que combinava les proporcions d’un turisme compacte de bona capacitat amb una estètica propera a la d’un tot terreny.

La idea va quallar de tal manera entre el públic que el Qashqai va passar a liderar durant molts anys un segment que posteriorment es denominaria SUV, i va mostrar el camí a seguir pels altres fabricants que es van afanyar a prendre’n bona nota i fabricar-ne una versió pròpia.

Pioner de l’electrificació.

Nissan va tornar a fer un pas innovador i revolucionari amb el llançament del Leaf, el seu primer cotxe cent per cent elèctric que suposava mostrar el camí cap a aquesta electrificació que a poc a poc s’ha anat obrint pas entre tots els fabricants. Perquè, en definitiva, aquest és el futur.

Les normes són ben clares. 2035 és la data límit per poder comercialitzar vehicles amb motor de combustió, que hauran de deixar de circular l’any 2050. Poden semblar anys llunyans, però al món de l’automoció són terminis molt curts que estan obligant a treballar gairebé a contrarellotge als fabricants per afrontar un canvi tan radical en la propulsió dels models.

Per al nostre mercat és una bona ocasió per rejovenir un parc automobilístic amb una mitjana d’edat de 13,5 anys (davant dels 11,5 anys del mercat europeu) i on la quota d’electrificació és molt baixa.

Un primer pas.

Nissan ha fet un primer pas en aquest sentit en electrificar tota la seva gamma crossover i diversificar l’oferta en diferents opcions, tot i que totes han contribuït d’una manera molt decisiva a aconseguir que la marca nipona, setze anys després del llançament del Qashqai, s’hagi convertit en la primera en superar la barrera dels 500.000 crossover venuts al nostre mercat. Tot plegat una clara demostració de l’acceptació que han aconseguit totes les propostes.

Però encara hi ha una altra circumstància remarcable, i és que ni més ni menys que un 80% del volum de vendes ho han aconseguit amb motoritzacions electrificades.

Futur ambiciós.

El futur de Nissan està ple de fites i llançaments. De moment els seus plans més immediats passen per obrir una planta per a la construcció de bateries d’estat sòlid a Yokohama i alhora treballar la tecnologia lliure de cobalt per reduir el cost de les bateries en un 65%. Tot plegat, en definitiva, també haurà de repercutir en el cost dels cotxes.

L’any 2030 tota la gamma serà elèctrica i en els nous models que es llancin s’hauran aplicat d’una manera intensa les tecnologies de vehicle autònom, incorporant sistemes Lidar de propera generació pràcticament a tots ells.

Pel que fa a la producció d’aquests nous models, s’està treballant activament i ja es parla de models amb noms tan singulars com ara Chill Out, Hang Out, Surf Out i Max Out. Cal preguntar-se si tots ells arribaran a veure la llum com a productes en sèrie però, considerant que avui dia ningú no inverteix per invertir sinó pensant en materialitzar aquests projectes, és segur que els veurem. Potser amb una altra denominació, però arribaran.

Com també ho farà un petit SUV del segment B 100% elèctric, que veurà la llum en un futur imminent. I és que a Nissan la innovació no pot cessar.