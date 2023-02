Un purasang amb cor elèctric

La versió GT del Mustang Mach-E és la més dinàmica de tota la gamma del SUV elèctric, i també la que representa millor l’esperit esportiu de la mítica marca nord-americana.

Aquesta variant ofereix 487 CV de potència, xifra que està molt per sobre de la resta d’opcions: des dels 269 de la versió d’accés, passant per una altra de 294 i fins i tot de la més prestacional dins la versió «normal», de 351 CV. Però on realment es nota la diferència és en el lliurament de parell, que a la versió GT és ni més ni menys que de 860 Nm, pels 580 de l’anterior versió més potent de 351 CV.

Aquests 860 Nm de parell motor de lliurament immediat gràcies al motor elèctric, juntament amb la tracció integral i un excel·lent sistema de repartiment de control de tracció, fa que el cotxe sigui un autèntic plusmarquista, accelerant de 0 a 100 km/h en tan sols 4,4 segons.

Durant la setmana en què vam poder provar el cotxe vam muntar diverses persones que mai abans no havien experimentat l’acceleració d’un cotxe elèctric, i les seves reaccions van ser de total perplexitat davant l’empenta del Mustang Mach-E GT. I el millor de tot és que aquesta desorbitada potència ve acompanyada per un comportament fantàstic i per una capacitat de frenada gairebé tant o més impactant que l’acceleració.

Tot i ser un cotxe alt (com qualsevol SUV), el Mustang Mach-E GT ofereix la mateixa estabilitat i velocitat en el pas pels revolts que el millor dels esportius. El seu baix centre de gravetat i la perfecta posada a punt del xassís fa que el cotxe sembli estar enganxat a l’asfalt.

I d’altra banda uns discos de frens de 385 mm de diàmetre, juntament amb la funció de regeneració energètica del motor, aconsegueixen aturar el cotxe en un espai rècord. És a dir, que es pot anar molt ràpid, afrontar revolts a un ritme vertiginós i, finalment, gaudir d’unes frenades dignes d’un cotxe de competició.

Més autonomia.

L’únic que es pot trobar a faltar al Mustang Mach-E GT és una mica més d’autonomia. Disposar d’un motor davant i un altre darrere, desenvolupar tantíssima potència i equipar un xassís adaptat per augmentar les prestacions fan que parlem del model amb el consum energètic més elevat de tota la gamma.

Segons la fitxa tècnica ofereix una autonomia total de 490 km, però el cert és que resulta molt complicat arribar a aquesta xifra... a no ser que circulem lents i sense aprofitar les prestacions d’aquest model. Fet que, d’altra banda, no té sentit si hem apostat pel GT.

Però si fem un ús combinat i ens divertim de tant en tant al volant d’aquest model el més segur és que ens haguem de conformar amb una autonomia de menys de 350 quilòmetres. Això sí, a canvi podrem gaudir de cada metre que recorrem a bord d’aquest cotxe.