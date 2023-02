Un reforç decisiu

Mitsubishi inicia una nova etapa de la seva consolidada història amb el llançament del nou ASX. La nova versió d’aquest SUV urbà difereix molt del seu antecessor i, per contra, troba moltes semblances amb un altre membre del grup que la marca nipona comparteix amb Nissan i Renault. Tot i les similituds que es poden trobar entre l’ASX i el Captur, la realitat és que Mitsubishi ha deixat la seva empremta i el seu caràcter.

Amb una longitud de 4,22 metres, el nou ASX entra de ple al segment més popular del mercat nacional, competint amb models tan coneguts com l’Arona, el T-Roc o el 2008. Comparteix plataforma amb el Renault Captur, i per aquest motiu hi trobem tantes similituds entre tots dos models.

A la part frontal s’ha integrat a la perfecció el disseny Captur Shield, amb el logotip dels tres diamants presidint una graella en què s’introdueixen canvis amb uns mòduls en forma de fletxa que apunten cap al logotip de la marca. La signatura lumínica es suma a un sistema d’il·luminació format per fars Full Led tant a la part davantera com a la posterior, on destaca la substitució del logotip de Mitsubishi pel lettering amb el nom, el model i la motorització.

A la part lateral el fabricant nipó introdueix un nou disseny per a les llantes d’alumini (que poden ser de 17 o 18 polzades) que augmenta la presència del model.

El toc esportiu es manté a l’interior del nou Mitsubishi ASX. Ofereix un disseny versàtil i totes les funcionalitats es troben a l’abast de la mà, incloent-hi la botoneria per als elements més utilitzats. El nou ASX ofereix tres versions per al panell d’instruments, des de la versió analògica amb pantalla de 4,2 polzades fins al panell totalment digital i configurable amb pantalla de 10 polzades que replica les instruccions de navegació sense la mínima opció de poder equivocar-se, passantpe r l’opció més equilibrada de 9,3 polzades.

L’infoentreteniment és complet i la incorporació d’Android Auto i Apple Car Play s’ha fet mitjançant la tecnologia sense fils, fet que ens permet evitar patir les molèsties d’haver de connectar el telèfon mitjançant un cable USB. S més, també ens carregar el nostre smartphone mitjançant un sistema d’inducció. Totes aquestes sensacions es completen amb un sistema de so Bose que fa molt més plaent la conducció.

A les places posreriors destaca la possibilitat de desplaçar la banqueta del darrere. Això facilita que, o bé disposem d’un ampli espai per a les cames, o bé d’augmentar la capacitat del maleter.

Un maleter que, per cert, ofereix una capacitat de 442 litres fent servir la configuració menys favorable, però que pot arribar als 536 si desplacem la banqueta convenientment. Així doncs, el maleter del nou ASX és un dels més grans del segment.

Tres alternatives híbrides.

Pel que fa a les motoritzacions, Mitsubishi pensa en tot tipus de client i ofereix quatre versions. Per a aquells que busquin un model d’entrada ofereix un motor 1.0 de 90 CV. El salt següent és ja a les motoritzacions Mild-Hybrid, disponibles amb dos nivells de potència: 140 i 160 CV. La gamma continua amb un motor híbrid de 145 CV i acaba amb el motor híbrid endollable de 160 CV.Ofereix caixes manuals de sis velocitats i automàtiques DCT de set.

Pel que fa als acabats, el nou Mitsubishi ASX n’ofereix quatre: Spirit per al motor d’entrada amb etiqueta C; Motion per a aquest mateix motor i el Mild-Hybrid amb etiqueta ECO i els acabats Kaiteki i Kaiteki++, que disposen d’etiqueta Eco i Zero i s’adapten totalment a les noves normatives sobre les Zones de Baixes Emissions.

Les previsions de Mitsubishi apunten a registrar unes vendes de 3.500 unitats per a aquest any 2023, amb la motorització Mild-Hybrid de 140 CV com la que tindrà més índex de vendes. Un model que, amb els descomptes promocionals, estaria per sota dels 20.000 euros per a la versió d’entrada. Si ens fixem en la més potent i equipada hi trobarem l’híbrida endollable, amb una autonomia en mode elèctric propera als 70 km i un preu per sota dels 30.000 euros.