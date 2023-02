Llestos per al Campionat Mundial de Resistència

Crear un hypercar des de zero és un projecte tan emocionant com complicat, frustrant i desconcertant. Encara més quan tens entre mans una normativa polèmica i restrictiva. L’horitzó de l’electrificació s’ha acabat convertint-se en el present de Peugeot i del seu retorn al mític WEC o, el que és el mateix, a les 24 Hores de Le Mans. Parlem amb els protagonistes d’aquest renaixement a Satory, la central Stellantis Motorsport.

És millor un LMDh o un LMH?

Jean-Eric Vergne, bicampió de Fórmula E amb DS, no vol fer conjectures, però destaca que «hi ha certs components al nostre automòbil que construïm nosaltres mateixos i, amb sort, això ens donarà un avantatge». Un detall que eleva el cost de desenvolupament per a Peugeot i que, sembla, serà un avantatge per als LMDh que compleixen uns estàndards diferents. En resum, la temporada es vaticina moguda i amb alguna polèmica.

Paul di Resta, pilot britànic del Team Peugeot TotalEnergies, no va voler entrar en detalls sobre el Balance of Performance, però sí que va animar la gent a seguir un dels calendaris més emocionants que s’han viscut les últimes dècades d’aquesta competició.

«Una de les claus per a un fanàtic de l’automobilisme és la quantitat de fabricants que es veuran competint al capdavant del WEC, especialment enguany. I més encara el proper 2024», va destacar di Resta.

La pedra a la sabata de Peugeot.

La fiabilitat serà el principal escull dels nous fabricants. Després de ser preguntat sobre la confiança en el cotxe que s’homologarà per al 2023, di Resta va afirmar que «òbviament aquest és un punt crític. Suposo que l’any passat va ser preparació, però aquest és l’important. Anem a buscar un campionat complet, així que hem d’intentar preparar el que puguem però, alhora, no podem veure els camins inesperats. Encara tenim feina a fer, però farem tot el possible».