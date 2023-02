Sabem la mandra que pot rentar el cotxe, sobretot a l'hivern si no tens pàrquing on protegir-lo de les inclemències meteorològiques. Però el que pocs saben és que no rentar el teu cotxe pot comportar una sanció econòmica força important en ser una infracció de trànsit que pot ser assenyalada per les autoritats competents.