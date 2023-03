En línies generals es pot dir que les novetats fonamentals són que l’ús del mòbil al cotxe es penalitza més i s’incorpora la prohibició de superar els 20 km/h, el límit per avançar a la carretera. Però hi ha molts altres canvis que t’expliquem a continuació.

Entre les noves mesures destaca que «ara pots recuperar els teus punts després de dos anys sense cometre infraccions que comportin pèrdua de punts». «Ara, amb independència de les infraccions que s’hagin comès, el termini per recuperar el saldo inicial de punts és de dos anys si no es cometen infraccions que comportin la pèrdua de punts.

Ja no cal portar físicament el teu permís de conduir. Gràcies a l’‘app’ miDGT, podràs acreditar que tens autorització per conduir. Ara, quan et presentes a una prova per obtenir o recuperar el permís de conduir o per fer un altre tràmit administratiu per conduir, no pots utilitzar dispositius d’intercomunicació no autoritzats reglamentàriament. També es considera infracció molt greu col·laborar amb una altra persona o assistir-la amb aquest objectiu. En cas de fer-ho, l’aspirant no es podrà presentar a les proves per obtenir o recuperar el permís en un període de sis mesos», diuen des de la DGT.

La norma implica noves multes de trànsit, però aquestes sancions no les gestionarà la mateixa DGT, sinó que ho faran els ajuntaments. És a dir, les quanties i la norma final les marcarà el govern municipal.

A les noves normes que arriben el 2023 cal sumar-hi el catàleg renovat de senyals de la DGT. Trànsit renovarà senyals verticals i horitzontals, com el de stop o el del pas de vianants, i n’hi incorporarà de nous que s’adaptin als vehicles de mobilitat personal (VMP), com el dels patinets elèctrics.

Aquestes són les noves normes i multes que arribaran el 2023: