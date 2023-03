Tots dos models s’han articulat al voltant de quatre nivells d’acabat (Super, Sprint, Ti i Veloce) als quals cal sumar-hi el Competizione per un determinat temps. Aquesta exclusiva versió es distingeix de la resta per estar pintada en un color gris mat i per equipar llantes de 21’’, pinces de fre vermelles, seients i tauler de control amb costures en color vermell, equip de so Harman Kardon, vidres posteriors tintats i una suspensió amb amortidors controlats electrònicament. El preu del Giulia parteix dels 46.100 euros, mentre que el preu de l’Stelvio arrenca en 53.200 euros.