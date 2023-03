El Toyota Corolla és com els bons vins: amb el temps millora. La marca japonesa afronta el restyling de meitat de vida d’un model que acumula 56 anys d’èxits i del qual s’han venut més de 50 milions d’unitats.

Els canvis estètics del nou model no són destacables ni a l’interior ni a l’exterior, però imprimeixen caràcter i personalitat. Per exemple, s’ha renovat el patró de la malla de la graella frontal, els fars antiboira o les llantes d’aliatge.

A l’interior els canvis són encara més subtils. Incorpora nous gràfics, acabats i patrons gravats a la tapisseria, fet que augmenta el seu atractiu.

Toyota ofereix tres tipus de carrosseries: de cinc portes amb un marcat caràcter esportiu, Touring Sport pensada per als que necessiten més espai i de tipus berlina, que fonamentalment està pensada per al servei de taxi i VTC.

Un dels canvis més importants del nou Corolla el trobem en la tecnologia Toyota Electric Hybrid, que arriba a la seva cinquena generació.

El nou Corolla de Toyota ofereix dos motors, un d’1.8 litres (140 CV) i un altre de 2.0 litres (196 CV).

Les ajudes a la conducció han millorat de forma significativa, fent molt més intuïtiva la interacció amb el conductor i sense intervenir d’una manera agressiva en la forma de conduir.

Toyota ha simplificat la gamma de versions del nou Corolla. Els preus de partida per al cinc portes en el seu acabat Active Plus és de 24.850 euros amb descomptes inclosos encara que es pot reduir aquest import en 1.000 euros més si s’opta pel finançament. Al Touring Sport amb el mateix acabat el preu d’entrada és de 26.450 euros, amb el mateix descompte addicional si financem. En el cas del Sedan l’acabat és l’Style i el preu de partida és de 26.300 euros, també amb el descompte per finançament.