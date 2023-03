Garantia d’accés a les ZBE

L’1 de gener passat va entrar en vigor l’obligació d’establir Zones de Baixes Emissions (ZBE) en municipis de més de 50.000 habitants o nuclis urbans amb més de 20.000 veïns que superin determinats indicadors de contaminació.

En conjunt, aquesta normativa afecta 149 localitats on viuen 25 milions de persones, és a dir un 53% de la població espanyola. Són xifres importants i vénen a demostrar que aquesta normativa incideix d’una manera molt directa en la vida diària d’una gran quantitat de conductors que, en molts casos, no hi estan familiaritzats.

Mes informació.

Davant d’aquesta circumstància Opel ha posat en marxa una sèrie de trobades anomenades Greenovation per tota la xarxa de concessionaris en què s’informa a totes les persones interessades sobre l’impacte de les ZBE que s’estan implementant a la seva àrea metropolitana, així com les restriccions d’accés als vehicles amb les etiquetes emeses per la Direcció General de Trànsit.

En aquestes xerrades no només es comenta informació sobre la ZBE, sinó també sobre la incidència que les noves tecnologies tenen a la nostra vida, obligant-nos a canviar d’actitud i conducta al volant en el nostre dia a dia. En definitiva, és evident que caldrà aprendre totes les tècniques que l’electrificació comporta.

I no tan sols en la conducció pròpiament dita, sinó també en tot allò que la seva implantació comporta.

Un dels apartats d’aquestes trobades es centra en les bateries. Es parla de la seva longevitat, del tracte que cal dispensar-les i d’una realitat poc coneguda: encara que són reparables si se les cuida mínimament (com per exemple prioritzar la càrrega lenta i no excedint el 80 per cent de la càrrega quan es recarreguen), podem aconseguir que la seva vida es prolongui fins al mig milió de quilòmetres, cosa que equival a unes 1.500 càrregues.

Àmplia gamma.

Opel està treballant de manera molt activa per poder oferir una àmplia gamma de models electrificats que abasten tots els segments, de manera que l’usuari pugui trobar el que millor s’ajusta a les seves necessitats. L’oferta és àmplia i variada, i va des d’un compacte urbà cent per cent elèctric com el Corsa-e fins a alternatives SUV com el Mokka-e cent per cent elèctric o el Grandland PHEV, sense oblidar compactes com l’Astra Hybrid, monovolums com el Zafira-e Life o models polivalents com el Combo-e Life.

Aquesta gamma és només el primer pas de l’estratègia de mobilitat sostenible d’Opel, que té previst disposar l’any 2024 de diverses versions electrificades. A més, està previst que de cara a l’any 2028 Opel només comercialitzi turismes amb bateria elèctrica a Europa.

Un 2023 ple de novetats electrificades.

De moment, en aquest procés d’electrificació Opel es prepara per viure un any força mogut, ja que està prevista l’arribada de la versió renovada del Corsa, així com la versió cent per cent elèctrica de l’Astra. D’altra banda, la marca del llamp també anuncia el llançament de diverses versions d’hibridació lleugera (MHEV) per als seus models, que ostentaran l’etiqueta ECO de la DGT. Tot això ha de contribuir a poder continuar rebaixant els índexs de contaminació de les nostres ciutats.