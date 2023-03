Nous arguments

Diuen que la perfecció no existeix, però fins i tot allò que podria merèixer el qualificatiu de perfecte és susceptible de patir retocs o canvis per seguir en la recerca d’aquest estat. Alfa Romeo no es conforma amb el que ha aconseguit i ara proposa una millora als seus models Giulia i Stelvio que ja estan a la venda.

No només és una qüestió estètica, sinó que la marca italiana també ha introduït canvis a l’interior, ha reestructurat la gamma, ha llançat una versió especial esportiva limitada amb la denominació Competizione i ha millorat l’apartat tecnològic. En definitiva, tots dos models han fet un pas més cap a aquest estat de perfecció que, sens dubte, els més acèrrims defensors de la marca sabran apreciar. Nova mirada. Tots dos models presenten un nou frontal en què destaquen de manera molt evident tant la reixeta on està ubicat el logotip com les dues laterals destinades a les dues entrades d’aire principals, donant vida a una reinterpretació contemporània del famós Trilobo. Les òptiques disposen d’un triple focus amb llums full LED Matrix adaptatius que segueixen el mateix estil que els dels del Tonale i equipen els intermitents dinàmics. A la part posterior estrena pilots LED que, en el cas de l’Stelvio, disposen d’un vidre fumat i acabat negre brillant, mentre que al Giulia porten vidre i acabat transparent. A l’interior destaca el nou quadre d’instruments totalment digital amb pantalla de 12,3 polzades i amb un disseny telescòpic que ja hem vist al Tonale. El conductor pot seleccionar tres pantalles per veure la informació: Evolved, Relax i Heritage, segons les seves preferències. Al centre del tauler de control hi trobem la pantalla de 8,8’’ que ja hi equipaven els models anteriors i des de la qual s’accedeix a tota la informació del cotxe i als paràmetres de la tecnologia de conducció autònoma. Darrera tecnologia. Des del punt de vista tecnològic tant Giulia com Stelvio incorporen les darreres actualitzacions, amb un sistema d’infoentreteniment que garanteix continguts i funcionalitat i que disposa del sistema Alfa Connect Services. Aquesta tecnologia ofereix tota una sèrie de serveis que s’actualitzen a través d’internet. D’aquí poc estarà disponible també la tecnologia NFT (Non Fungible Token), una exclusiva mundial ja vista al Tonale i que consisteix en un registre digital secret i immutable en què s’enregistra la informació més important sobre cada cotxe. D’aquesta manera, l’NFT genera una certificació on es registren les dades de vida del cotxe. Aquesta certificació es pot utilitzar com a garantia del bon manteniment del vehicle, recolzant així el seu valor residual quan el propietari decideixi vendre el vehicle. Sense hibridació. Tots dos models estan disponibles amb els mateixos motors. En gasolina només hi ha una versió de 2.0 litres i quatre cilindres que ofereix 280 CV de potència, mentre que en dièsel hi ha dues potències però un sol motor: es tracta del bloc 2.2 JTDm de quatre cilindres, que es pot escollir amb 160 i 210 CV. Tots ells van associats a una caixa de canvis automàtica de vuit velocitats. Mentre la versió dièsel de 160 CV equipa la propulsió posterior, les altres motoritzacions van associades a la tracció integral Q4. Cap dels dos models estan disponibles en versió híbrida, però la marca italiana té previst iniciar-se en l’electrificació aquest mateix any. També s’espera en un futur no gaire llunyà l’arribada de la versió esportiva Quadrifoglio, proveïda d’un motor V6 de 2.9 litres amb 510 CV de potència. Totes les versions conserven les característiques dinàmiques que Alfa transmet i que fan que al volant hom es pugui divertir gaudint també d’una conducció molt precisa.