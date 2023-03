Per SsangYong el Musso Sports és un vehicle clau. I és que aquesta pick-up coreana és el model més venut de la marca a nivell global, fet que explica els esforços emprats en la seva actualització als nous gustos del mercat. Un mercat exigent però que cada cop té menys representants per part dels fabricants.

En matèria estètica salta a la vista com n’és d’atractiu de primeres, projectant una presència poderosa i cridanera. Tot plegat queda palès gràcies a detalls com l’enorme graella frontal en color gris als acabats Pro i Premium i negra al Limited.

Pel que fa a l’interior, és destacable tant el tacte com l’ajust dels materials, fet que reforça la sensació de qualitat. El temps ho dirà, però no sembla que sigui només una sensació, sinó que realment els materials emprats ofereixen el resultat que se n’espera.

Crida l’atenció el fre d’estacionament clàssic, amb palanca, dels de tota la vida, fet que dona pistes que, en el fons, estem davant d’un vehicle molt enfocat a la feina i al totterreny d’oci. El Musso Sports només està disponible en versió de doble cabina, ja que el 90% de les vendes de pick-up corresponen a aquest tipus de configuració. En el cas del model coreà l’aspecte més destacable és notable espai disponible per als passatgers de la segona fila de seients, on disposa d’un terra totalment pla.

202 CV de potencia dièsel.

El SsangYong Musso Sports munta el motor e-XDi220, un propulsor de 2.2 litres i 202 CV de potència que oferint dos rangs diferents de parell motor en funció de la caixa de canvis que s’utilitzi. En el cas de la caixa manual el parell màxim és de 400 Nm entre 1.400 i 2.800 rpm, mentre que a la caixa automàtica, de tipus convertidor de parell, és de 441 Nm entre 1.600 i 2.600 rpm.

Pel que fa al sistema de transmissió, el SsangYong Musso Sports equipa la tracció 4x4 connectable. En condicions òptimes d’adherència el Musso Sports treballa a la posició 2H, que envia tota la potència a les rodes de l’eix posterior. A la següent posició, 4H, aquesta pick-up disposa de tracció total permanent amb un repartiment entre eixos exactament idèntic.

Finalment la tercera posició (4L) fa servir les marxes curtes i resulta ideal per a zones on sigui necessària la màxima tracció i capacitat de resposta. És un sistema totalment mecànic en què l’electrònica influeix poc, cosa que per a un vehicle d’aquestes característiques més que un inconvenient pot representar un gran avantatge.

La pick-up corena disposa de sistemes com el Programa Electrònic d’Estabilitat (ESP) i el control de tracció TCS amb Protecció activa antibolcada (ARP), capaç de reconèixer la imminència d’una bolcada i frenant les rodes necessàries per evitar-la.

Disponibilitat immediata.

A tot això cal sumar-hi un preu més econòmic que el de la resta dels seus competidors, partint des dels 26.500 euros o una quota mensual de 530 euros. Això sí, cal tenir present que als dos preus no està comptabilitzat l’IVA corresponent, ja que es considera el SsangYong Musso Sports com un vehicle orientat gairebé del tot al món professional. I a més, una cosa molt important en els temps que corren: disponibilitat immediata.