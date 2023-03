Nissan pot presumir d’un dels historials totterreny més destacats dins de la indústria de l’automòbil. Una posició referent en matèria 4x4 que també es trasllada al sector dels cotxes elèctrics. I és que la marca japonesa ha combinat tota la seva experiència 4x4 amb el savoir-faire que li ha atorgat el Leaf per desenvolupar el sistema de tracció e-4ORCE. Es pot utilitzar tant en propulsors 100% elèctrics com en els de la sèrie e-POWER, basats en la hibridació d’unitats de gasolina i electricitat. Dues propostes tecnològiques clarament diferenciades però que tenen un punt en comú: els motors elèctrics són els encarregats de moure les rodes. De moment, Nissan ha implementat la tecnologia e-4ORCE als X-Trail i Ariya. En el primer cas es reforça el sistema e-POWER amb un segon motor elèctric davanter que acompanya l’ubicat a l’eix posterior i el de benzina d’1.5 litres, per oferir una potència conjunta de 213 CV. A l’Ariya e-4ORCE, la doble motorització elèctrica augmenta la potència fins als 306 CV. En tots dos casos una bateria és l’encarregada d’alimentar els dos motors elèctrics muntats als dos eixos i proporcionar un control independent de les quatre rodes.

Amb l’e-4ORCE Nissan aconsegueix una distribució òptima del parell entre els dos eixos segons l’estat del ferm pel qual se circula i la posició del vehicle, alhora que gestiona la intensitat de la frenada. Entre altres avantatges addicionals cal esmentar l’augment de confort que s’aconsegueix mitjançant l’eliminació de les inèrcies de la carrosseria en frenades fortes. Tot plegat es produeix gràcies a la funció de fre regeneratiu dels dos eixos, que provoca un repartiment de la força de frenada més equilibrada. A més, en ser un sistema de doble motor també permet prescindir d’un eix de transmissió i d’un diferencial, deixant més espai per a l’habitacle.