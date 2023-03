Amb l'evolució de la tecnologia i, en concret, de la digitalització del nostre dia a dia, hem continuat utilitzant eines de tota la vida de la mateixa manera, però a través d'Internet. És l'exemple de la ràdio, que és un dels mitjans de comunicació que s'han adaptat millor als nous formats amb el llançament de les seves pròpies aplicacions i la producció de podcast.

Aquest fet del consum baix de demanda, juntament amb les aplicacions de música com Spotify, ha aconseguit que molts usuaris consumeixin de manera diferent la ràdio. Un d'aquests moments és a l'hora de conduir, on la ràdio ha deixat d'utilitzar-se per freqüència per fer-ho a través del sistema de navegació o amb el mòbil per bluetooth.

En aquest context molts fabricants de cotxes moderns han deixat d'equipar la ràdio AM, que ja era molt menys sintonitzada que la freqüència FM en el passat. A més, en el cas dels cotxes elèctrics, la freqüència AM interfereix en el camp electromagnètic dels motors.

Si bé és cert que és una cosa que ens afecta poc a Europa, als Estats Units hi ha preocupació sobre això. El motiu és que l'AM opera en freqüències més baixes i és capaç d'obtenir una cobertura més gran que les ones de ràdio FM. Per això, el sistema nacional d'advertència pública de l'Agència Federal de Gestió d'Emergències utilitza aquest sistema i està preocupada per la possible retirada.