Salt en el temps

Hyundai sembla haver-se saltat dues generacions amb el seu nou Kona, ja que neix com a elèctric, té un aspecte molt minimalista i ofereix tecnologia futurista. A més, creix en tots els aspectes, arribant a una longitud de 4,36 metres, una amplada d’1,83 i una altura d’1,56. La distància entre eixos s’amplia ni més ni menys que 6 cm, per aconseguir uns impressionants 2.660 mm que asseguren una gran habitabilitat.

El nou Kona és un d’aquells cotxes que impacten en veure’ls per primera vegada, principalment per tres aspectes: una estètica avantguardista i futurista en què destaquen els llums i els pilots LED que recorren tot el frontal i la defensa del vehicle; una depurada aerodinàmica per afavorir l’eficiència amb una resistència de tan sols 0,27; i una carrosseria plena d’arestes, nervadures i canvis de volum que li atorguen una imatge robusta i esportiva. La versió N Line suma uns para-xocs davanters i posteriors més voluminosos, un gran aleró posterior, retrovisors negres, sortides d’escapament dobles i un faldó lateral platejat.

A l’interior se segueix la línia dels darrers llançaments de Hyundai. De fet, el nou Kona s’assembla molt a l’Ioniq 5 en aspectes com els amplis espais i les línies minimalistes. A la part davantera crida l’atenció el C-Pad horitzontal flotant amb dues pantalles panoràmiques de 12,3” que, en estar ubicades sota un mateix vidre, generen la sensació d’estar mirant una única pantalla gegant.

A la disposició dels comandaments hi predomina la digitalització, però mantenint un bon nombre de botons analògics per a les funcions més habituals com la climatització o la ràdio. Per a més connectivitat s’han instal·lat dos carregadors USB-C i una presa de corrent de 12 V a la part davantera, així com dos endolls USB-C darrere.

Si parlem de confort cal destacar la comoditat dels seients tant davanters com posteriors. La banqueta és totalment plana per augmentar l’espai, i els seus respatllers es poden reclinar d’una manera senzilla. I tot això sense restar espai a un maleter de 466 litres.

El Kona s’ha desenvolupat pensant en la versió elèctrica. Per començar es distingeix de la resta de versions pels atractius gràfics ‘Pixel’ als seus llums exteriors, i disposa d’un para-xocs carenat al frontal. A l’interior destaca el head-Up Display de 12” projectat directament sobre el parabrisa, i el sistema de so virtual e-ASD per al motor.

Com els seus germans elèctrics, disposa de càrrega bidireccional (V2L), amb què pot alimentar qualsevol dispositiu o carregar equips elèctrics, amb endoll exterior V2L i un interior idèntic al que trobem a casa. Una altra funció exclusiva de l’EV és el nou i-Pedal, que permet conduir el cotxe només amb el pedal de l’accelerador. El sistema intel·ligent ajusta automàticament la quantitat de frenada regenerativa en funció de la informació del flux de trànsit que circula per davant nostre.

Fins a 490 km d’autonomia.

El Hyundai Kona 2023 estarà disponible en dues versions elèctriques, així com alternatives híbrides i de combustió. La versió elèctrica més avançada oferirà 218 CV de potència i 255 Nm de parell motor, amb una autonomia de 490 km gràcies a una bateria de 48,4 kWh de capacitat. La segona variant, més accessible, tindrà 156 CV de potència i 342 km d’autonomia.

Hyundai no ha anunciat res de les versions de combustió i híbrides, més enllà d’afirmar que arribaran abans que les elèctriques quan es llanci el model a finals d’estiu i que no distaran gaire de les que ofereix el Kona actual pel que fa a prestacions. El que sí ha fet la marca és descartar la comercialització d’un dièsel, d’una variant híbrida endollable (PHEV) i fins i tot d’una versió esportiva ‘N’, més enllà de l’acabat ‘N-Line’.