Vanguardisme «Zero Emission»

La imparable puixança dels vehicles 100% elèctrics ha portat el gegantí grup Toyota a dissenyar una plataforma específica per a aquest tipus de vehicles, anomenada e-TNGA i que serveix de base per al nou Lexus RZ 450e. Com sempre, i donat el seu caràcter prèmium, Lexus fa les coses de manera diferent amb el confort i el luxe com a prioritats i introdueix tecnologies com la direcció by wire anomenada One Motion Grip o la calefacció radiant per infrarojos.

El nou RZ 450e, amb els seus 4,81 metres de longitud, 1,64 d’altura i gairebé 1,90 d’amplada, dibuixa una silueta Crossover que magnifica el nou llenguatge de disseny vist en les últimes creacions de la casa, amb una aerodinàmica excel·lent i un Cx de només 0,26. L’interior és espaiós, complet i amb els materials i acabats coneguts a Lexus, és a dir, de primera. Destaca per l’espai de les places posteriors i per un maleter generós amb 522 litres de capacitat. 313 CV i fins a 440 km d’autonomia. Aquest model equipa una bateria de 71,4 kWh -que Lexus s’atreveix a garantir en un 90% de la seva capacitat durant 10 anys o un milió de km-, capaç de recarregar-se a 11 kW en corrent altern i fins a 150 kW en corrent continu. A més, és capaç de passar del 0% al 80% en 30 minuts. Alimenta un motor davanter de 204 CV i un posterior de 109 CV, amb un total de 313 CV de potència combinada i tracció 4x4. El sistema Direct4 s’encarrega de repartir el parell de manera contínua i variable entre tots dos eixos. Gràcies a aquest conjunt el RZ 450e accelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segons, mentre que la velocitat màxima està limitada a 160 km/h. Està disponible amb llantes de 18 o 20 polzades i ofereix un consum d’entre 16,8 i 18,7 kWh/100 km, amb una autonomia (WLTP) de 395 i 440 km respectivament. Entre les exquisideses tecnològiques que Lexus ha fet debutar en aquest RZ destaca la direcció One Motion Grip, disponible com a opció a les versions altes de gamma a partir del 2025. Un sistema que li permet muntar un volant de tipus timó aeronàutic que, entre altres coses, millora la visibilitat del quadre d’instruments i fa guanyar espai pels genolls al conductor Al volant. L’RZ 450e disposa dequatre nivells de conducció i lleves situades darrere del volant per modular-ne la capacitat de retenció i la regeneració. Això sí, el seu comportament s’orienta cap al confort i la facilitat de conducció. Si pitgem l’accelerador amb decisió el generós parell motor (435 Nm) ens impulsarà amb una empenta molt contundent, ja sigui des d’aturat o quan necessitem acceleració en marxa. Per la seva banda, l’excel·lent subjecció de la tracció total i el repartiment de parell entre eixos Direct4 asseguren una motricitat brillant fins i tot en condicions desfavorables (pluja, asfalts deteriorats o bruts, etc.).