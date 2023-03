«No volem crear un univers paral·lel per a dissenyar l’electrificació»

Florian Huettl, director general d’Opel, té un pla. Bé, un no, en té molts. La marca alemanya del Grup Stellantis ha passat de ser una de les incògnites del mercat d’hivern a ser una de les que més projecció està aconseguint dins el transatlàntic que pilota Carlos Tavares. Des d’una nova Opel, més fresca, jove, tecnològica i compromesa amb la nova mobilitat sostenible, Huettl té clar que l’aposta de la marca ha d’apuntar alt en l’electrificació. Molts ho diuen, encara que no tots ho podran fer. O com a mínim, fer-ho bé.

Al passat saló de l’automòbil de Brussel·les el màxim responsable de la marca ens va oferir un viatge en directe cap al rumb que Opel vol seguir en el futur i el seu paper en l’electrificació. La marca no només treu el cap amb el cotxe elèctric, sinó que també té en els seus propòsits articular un lideratge important en la gestió i la venda a través de nous canals. De fet, Opel ja ven a Espanya via internet un de cada set vehicles. «Aquest és un dels camins», afirma Huettl.

Es tracta d’oferir una experiència completament digital al client. Des de la configuració al lliurament passant pel finançament, tot es pot fer des del Mobility Corner. Una nova manera de comprar un cotxe apostant per la digitalització del procés. «Opel ha agafat una posició de lideratge en aquest sentit i busquem fer fàcils les coses a la gent, sobretot per al públic jove. A la fórmula en línia es pot fer el procés complet, amb entrega inclosa a casa si es vol».

Marca moderna.

Tot i que a molts els costi comprendre el matís, Huettl defensa que «Opel no és una marca alemanya com a tal, sinó una marca alemanya moderna». I el cert és que matisa ‘moderna’ perquè és el que destil·len els nous models d’Opel. L’Astra elèctric, l’Astra GSe i el Grandland GSe van ser un exemple d’aquesta capacitat que Opel té de sorprendre amb els seus dissenys al saló de Brussel·les, a més de ser l’aparador perfecte per dinamitzar la proposta per l’electrificació.

«Les versions esportives són una bona aposta per mostrar la fortalesa d’aquesta tecnologia», assenyalava. Perquè, «a més, uneixen el disseny, la tecnologia i l’electrificació en un mateix pla». L’Astra està pensat per «electrificar el gran públic. És el nostre primer Astra amb bateries, cosa que demostra que Opel persegueix la idea de ser veritablement una marca completament elèctrica».

Florian Huettl vol que els models es reconeguin com a tals, perquè això de l’elèctric ja és habitual. «Vivim un moment en què des d’Opel considerem tots els cotxes elèctrics com una cosa normal, i per tant no s’han de fer diferències. Un Astra és un Astra i punt. No volem crear un univers paral·lel per dissenyar l’electrificació».

La denominació dels models no ha de ser cap problema. «Un exemple clar és el Corsa, que actualment és el model líder al Regne Unit i a Alemanya. Veient això no ens passa pel cap substituir una denominació que és tan potent i amb la història que porta al seu darrere. Les variants elèctriques no necessiten noves denominacions ni marques diferents», afirma el màxim resposable de la marca alemanya.

Arriba el futur.

Per recolzar aquest camí Opel està actualment introduint, de la mateixa manera que la resta de marques del Grup Stellantis, una proposta microhíbrida. «Són tecnologies necessàries ara mateix al mercat actual, sobretot a països on l’electrificació té més dificultats per penetrar». La filosofia electroesportiva d’Opel es veurà augmentada amb «un nou Manta en el futur, que serà lògicament 100% elèctric», explicava el director general d’Opel.

El Manta que vingui, per desgràcia per als que els agraden els cotxes amb aquest aire retrofuturista, «no serà exactament com el prototip Manta GDe ElektroMOD que vam presentar ara fa dos anys: serà una cosa diferent però espectacular».

La marca també està ultimant el nou Insignia 100% elèctric, que segons Huettl és «una aposta ferma per les berlines, que continuen estant a l’ADN de la marca». Sens dubte, un futur ben prometedor.