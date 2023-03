Una de les maneres més habituals d'estalviar benzina és conduir a revolucions baixes i emprar marxes llargues per reduir el consum. Aquesta manera de conduir pot proporcionar un petit estalvi, però també és possible que generi avaries al motor.

Conduir amb revolucions baixes força menys el motor i fa que consumeixi menys, però, per altra banda, si en algun moment necessitem més potència, se'n dispararà el consum. D'aquesta manera, perdem el combustible que havíem estalviat amb aquesta manera de conduir. A més, circular d'aquesta manera, pot provocar avaries pel fet que fa que el motor vibri molt més del que és usual, fent que les peces es desgastin i fins i tot es trenquin amb més facilitat.

Conduir a baixes revolucions també pot ser nociu per als sistemes d'anticontaminació o els filtres antipartícules, ja que no estan funcionant a una temperatura òptima. Tot això fa que no siguin capaços de cremar els residus i que s'acabin bloquejant. Una avaria en aquestes parts pot arribar a costar des de 400 a 1200 euros. Finalment, l'oli també trigarà massa a arribar a la seva temperatura de funcionament, evitant que lubriqui correctament. Aquesta manca de lubricació pot provocar avaries molt cares de reparar.