Un elèctric amb molta personalitat

La transformació de Hyundai en els seus 30 anys a Espanya ha estat espectacular, i el llançament de l’Ioniq 6 és un nou pas endavant del fabricant coreà que, contra vent i marea, va liderar amb el Tucson el mercat del nostre país a l’últim exercici. El segon membre de la família Ioniq ha arribat amb l’objectiu de revolucionar el mercat de la mobilitat sostenible i impulsar les xifres de vendes de la marca a Europa.

El disseny aerodinàmic, l’habitacle futurista i els 614 quilòmetres d’autonomia són els tres pilars d’aquest Ioniq 6, que arriba al mercat un any i mig després de l’Ioniq 5 i amb un any d’antelació respectel’Ioniq 7, l’esbós del qual ja va ser mostrat l’any passat al Saló de Los Àngeles. La marca va revelar que la gamma Ioniq s’ampliarà tant per sota del 5 com per sobre del 7 en el futur, a més que dins del programa d’electrificació hi haurà altres vehicles concebuts sense la plataforma específica dels elèctrics, com és el cas del Kona.

El disseny et transporta a un cotxe modern i futurista, on s’ha cuidat al màxim l’aerodinàmica per millorar l’eficiència energètica. L’Ioniq 6 incorpora retrovisors digitals i tiradors de les portes enrasats amb la carrosseria, a més d’una il·luminació ambiental de dos colors, la il·luminació Speed Sync (sincronitzada amb la velocitat del vehicle), els ajustaments del rendiment elèctric i el disseny de so elèctric actiu (e-ASD). A la vista lateral destaquen les llantes (poden ser de fins a 20 polzades) i la caiguda del sostre, mentre que la part posterior és la que té la major personalitat de tot el conjunt.

Tres nivells d’acabat i tres motoritzacions.

Hyundai ha estructurat la gamma Ioniq 6 en tres nivells d’acabat (Light, Star i Energy) i tres motoritzacions. Totes les mirades, però, estan posades en el sistema de propulsió elèctric. La motorització d’accés presenta una bateria d’ions de liti de 53 kWh que alimenta un motor de 151 CV (111 kW) i 350 Nm de parell màxim. El motor està instal·lat a l’eix posterior i ens trobem, per tant, davant d’un vehicle de propulsió posterior amb una autonomia estimada de 429 km en cicle WLTP.

L’esglaó intermedi està format per una interessant motorització que combina una bateria de 77,4 kWh amb un motor de 168 kW (228 CV) i 350 Nm de parell màxim. També és de tracció psoterior i declara una autonomia de 614 km. Es tracta de la versió amb més autonomia de tota la gamma.

I com a opció més prestacional hi trobem una motorització formada per la bateria de 77,4 kWh i dos motors, un per eix, la potència total combinada dels quals és de 239 kW (325 CV). En disposar d’un motor a cada eix presenta una configuració de tracció total. L’autonomia d’aquesta versió és de 519 km.

Habitabilitat remarcable.

Les dimensions són considerables i l’habitabilitat interior és impressionant, cuidant al màxim el confort. Fa 4,86 metres de llarg i disposa de fins a cinc places, destacant que l’espai disponible per als ocupants dels seients posteriors és molt ampli en estar sustentat per una plataforma d’última generació que només s’usa a la gamma Ioniq. Sens dubte, aquesta és una de les grans virtuts del model.

L’Ioniq 6 és espaiós, però també molt confortable. Disposa d’una gran dotació tecnològica i de fins a tres modes de conducció (ECO, Normal i Sport), els últims avenços quant a connectivitat i dues pantalles de 12 polzades al tauler de control. També destaca en l’apartat de la seguretat, equipant un gran nombre d’assistents a la conducció.

L’Ioniq 6 té un preu de partida de 49.620 euros per al model de 151 CV, però pot arribar fins als 66.360 euros que costa el topall de gamma de 325 CV i tracció total. La versió més equilibrada, de 228 CV, té un preu de 58.010 euros.