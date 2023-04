Subaru és un exemple clar de com el procés d’electrificació de l’automòbil s’està desenvolupant a diferents velocitats. Mentre alguns han decidit apostar-ho tot als vehicles de zero emissions, la marca japonesa ha optat per un desenvolupament més pausat, però no per això menys innovador. I el Solterra n’és un clar exemple.

Fruit del seu acord de col·laboració amb Toyota ha nascut el Solterra. Es tracta del germà bessó del Bz4X, dos cotxes pràcticament idèntics però que es diferencien tant a nivell estètic com tècnic. Tot i això, tots dos comparteixen un enfocament crossover cupè d’altura sobre elevada amb una longitud de 4,69 metres. Disponible en els acabats Trek i Touring, el seu habitacle de notables dimensions es beneficia de l’absència del túnel de transmissió per guanyar espai a les places posteriors. El lloc de conducció està presidit per una instrumentació digital de 7” situada lleugerament per sobre del petit volant multifunció, així com per la gran pantalla de 12,3” situada al centre del tauler de control. La consola central acull el comandament selector de marxes, el dispositiu de gestió de la tracció integral X-Mode, el control de descensos i el fre de mà. El Solterra ofereix una capacitat de càrrega de 452 litres. A l’apartat mecànic equipa un motor elèctric a cada eix i genera un total de 218 CV de potència. La tracció és permanent a les quatre rodes. Amb la bateria de 71,4 kWh que equipa la marca anuncia una autonomia en cicle WLTP de fins a 465 km, que pot pujar a 610 km en recorreguts estrictament urbans. Un cop en marxa el Solterra ens va sorprendre pel seu comportament dinàmic, mostrant una gran estabilitat a la carretera i una sorprenent agilitat en conducció off-road gràcies a uns agraïts angles d’atac, ventral i de sortida.