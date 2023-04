Un nou model 100% elèctric de Ford ha estat revelat i, com ja va passar amb el Mustang Mach-E, el seu nom ens resulta familiar. Es tracta del Ford Explorer elèctric, un vehicle que es posiciona com el primer turisme zero emissions de la marca que es fabrica a Europa, concretament al Centre d’Electrificació de Ford a Colònia (Alemanya).

Aquest SUV ha passat per moltes fases, però sempre mostrant el mateix caràcter aventurer, capaç i sofisticat que busquen les famílies amb necessitat d’espai. Un enfocament que manté a les seves versions Explorer i Explorer Premium.

Una icona reconvertida.

L’estratègia de Ford amb el Mustang elèctric va ferir alguna sensibilitat però, pel que sembla, no ha estat desgavellada. Amb l’Explorer elèctric segueixen el mateix camí i tenen clar que el públic objectiu és l’europeu. Motiu de més perquè el disseny de la nova era sostenible tingui herència americana, sí, però amb tocs aerodinàmics, futuristes i més fluids que mai.

Com passa en tot bon elèctric, l’Explorer llueix una graella carenada i senzilla per mostrar l’oval blau sense pudor; la refrigeració és cosa del passat. Com també ho són els grups òptics clàssics, que ara se substitueixen per uns fars allargats amb tecnologia Matrix LED i que entrellacen els gràfics amb l’escut i la graella.

La simplicitat dels seus motors es trasllada també al tauler de control, més net i minimalista que mai. Concedeix tot el protagonisme a la pantalla central de 15’’ amb sistema Ford SYNC Move, que es pot reclinar en un arc de 30 graus. La seva interfície és totalment configurable, però manté alguns controls lliscants que agilitzen l’actuació en funcions principals com per exemple la climatització. A més, manté algunes ordres amb un sistema tàctil hàptic per al volum i les tecnologies d’estacionament. Davant del volant quadrat hi trobem una pantalla de 5,4” que proporciona la informació bàsica de les dades de conducció, els nivells de càrrega i l’estat dels assistents a la conducció.

Un aventurer sostenible.

El Ford Explorer elèctric estarà disponible amb tres opcions de potència i de tracció. D’una banda existiran dues versions de tracció posterior amb 170 i 286 CV que equipen un motor síncron col·locat a la part posterior, mentre que d’altra es podrà escollir una alternativa de tracció total i 340 CV de potència que suma un altre motor independent a l’eix davanter. La resposta de l’accelerador, la direcció i l’ESC canviarà segons quatre modes de conducció: Normal, Sport, ECO i Individual (al qual hi cal afegir un cinquè anomenat Traction per als models de tracció total).

L’autonomia prevista arriba als 500 km en la configuració més rutera, però encara no hi ha xifres definitives sobre la capacitat de la bateria ni dels temps de càrrega.