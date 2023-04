Trànsit ja ha mostrat els nous dissenys per als senyals de circulació que entraran en vigor a mitjans d’aquest any, quan s’aprovi el reial decret elaborat, entre d’altres, pels ministeris de Transports i Interior i la Direcció General de Trànsit (DGT).

Els nous senyals podran començar a instal·lar-se quan se superin els tràmits burocràtics, per la qual cosa fins a mitjans o fins i tot estiu del 2023 no començaran a veure’s en les vies urbanes i interurbanes de tot el país, tot i que el «Reial Decret entrarà en vigor el 2 de gener del 2023».

La nova normativa general de circulació que es detalla a l’esborrany publicat pel Ministeri de l’Interior es va aprovar pel Reial Decret 1428/2003, en el qual s’especifica que aquestes senyalitzacions tenen per objecte advertir i informar els usuaris de com s’han de comportar en les diferents vies quan van al volant.

El ministeri ha «justificat, per una raó d’interès general –com és la de maximitzar el benestar dels ciutadans–» la publicació d’aquest reglament, tot i que sigui 20 anys després.

Nous dissenys

Els nous dissenys dels senyals inclouen elements inclusius (com en el cas dels avis, que inclouen un home i una dona en el mateix senyal). I hi ha altres dibuixos, com és el cas del P-35, que és totalment nou. Mostra dos cotxes amb dues fletxes que marquen la direcció de cada un d’ells i que s’entrellaça. El que la DGT denomina un carril trenat: aquells carrils que s’utilitzen indistintament per a la incorporació a una via o per sortir-ne uns metres més tard.

També és nou el P-33. En aquesta ocasió, es tracta d’una modificació d’un senyal anterior: triangular, amb la vora vermella i l’interior blanc, és un indicador de visibilitat reduïda i advertirà els conductors d’un tram on la conducció és més complexa. Com tots els senyals triangulars, avisa d’un perill. En aquest cas, d’un tram en el qual freqüentment la circulació es veu dificultada per una pèrdua notable de visibilitat a causa de boira, pluja, neu, fums, etcètera.