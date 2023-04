Una berlina amb sabor espanyol

En un moment en què els SUV han copat pràcticament l’activitat comercial del sector de l’automoció no deixa de ser sorprenent que algú aposti per les berlines. Aquest és el cas de Citroën, que ha iniciat la comercialització del C4 X; una berlina a la qual ha dotat d’un aspecte força proper al d’un crossover però que, tot i això, ofereix totes les característiques pròpies d’una berlina: quatre portes, un maleter amb molt bona capacitat, amplitud interior i un gran confort de marxa.

El nou C4 X arriba al mercat amb una oferta de tres motors de combustió per a qui encara no s’acaba de decidir per la tecnologia elèctrica, podent així triar la versió que més li convingui. Amb tot, també està disponible una versió totalment elèctrica per a qui sí que aposta per aquesta tecnologia, de manera que l’oferta és àmplia i convincent.

Molt ADN espanyol.

Un dels aspectes més destacables del C4 X és que probablement estiguem davant de la berlina amb més identitat espanyola del mercat. No només perquè es fabriqui a la planta que el grup Stellantis posseeix a Villaverde (Madrid) i s’exporti des d’allà a tot el món, sinó perquè a més el 67 per cent dels seus components provenen de 136 empreses i proveïdors implantats al nostre país, procedents de 26 províncies de deu comunitats autònomes.

Així doncs, el Citroën C4 X respira el segell made in Spain per tots els porus i, com hem dit, no només arriba a Europa sinó a tot el món. De fet, es ven a zones com l’Àfrica i l’Orient proper.

Espai i confort.

El Citroën C4 X comparteix la mateixa plataforma que el C4 però, al marge d’una qüestió estètica, hi ha altres aspectes que els diferencien. D’entrada és més gran, ja que fa 4,60 m de longitud. O el que és el mateix, 24 cm més que repercuteixen íntegrament a la part posterior.

Això beneficia un maleter al qual s’accedeix per una porta de tipus convencional i que ofereix una capacitat de 510 litres, que es pot ampliar abatent la banqueta posterior. A la versió elèctrica la ubicació de la bateria no afecta la capacitat del maleter, que és idèntica a la de les versions tèrmiques. Tot i que la distància entre eixos és la mateixa en els dos models (2,67 m), el cert és que els tècnics han treballat per guanyar espai a les places posteriors gràcies al redisseny dels seients i a una inclinació superior del respatller.

Això repercuteix en un major confort per a tots els ocupants, però en especial per als dels seients posteriors ja que aquí s’hi poden allotjar sense problemes fins a tres adults. A aquesta sensació de confort no són gens aliens els magnífics seients, dotats del sistema Advanced Confort i d’una excel·lent suspensió que ofereix un comportament dinàmic molt bo.

Tres opcions mecàniques.

El Citroën C4 X ofereix tres possibilitats mecàniques. Si optem pels motors tèrmics hi trobem dues versions de gasolina, que són els coneguts Pure Tech de 100 i 130 CV. El primer està associat a una caixa de canvis manual de sis marxes i el segon a una caixa automàtica de vuit velocitats. Pel que fa a la versió dièsel, munta el també conegut BlueHDi de 130 CV associat a una caixa de canvis automàtica de vuit velocitats.

Pel que fa a l’equipament, aquest C4 X disposa del nou sistema d’infoentreteniment MyCitroën Plus, amb una pantalla de 10 polzades lligada al reconeixement de veu i a la connexió amb els sistemes Android Auto i Apple Car Play. Per la seva banda, en l’apartat de les ajudes a la conducció disposa de control de creuer adaptatiu, frenada automàtica en detectar un obstacle, avís d’angle mort, càmera de visió posterior o un pràcti head-up display, entre d’altres elements (fins arribar a un total de vint).

El nou Citroën C4 X està disponible amb tres nivells d’acabat. Pel que fa als preus, la gamma va des dels 22.785 euros fins als 30.075 euros, mentre que la versió elèctrica té un preu de partida de 35.635 euros.