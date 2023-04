Qui va matar el cotxe solar?

L’any 2006 un documental titulat Who Killed the Electric Car? narrava com determinats grups de pressió van tombar el que aleshores semblava el tret definitiu per al cotxe elèctric, personalitzat amb eñ GM EV1 dels anys 90. Avui aquest documental ha donat pas a una altra realitat on ja l’elèctric juga un rol clau en la mobilitat que arriba, amb molt camí encara per recórrer per convèncer de debò l’usuari del nostre mercat, més enllà de prohibicions per arribar a les zero emissions. Avui obrim una finestra a aquest futur: els cotxes solars.

El món de l’automòbil no és un joc i encara menys un videojoc. Fer cotxes implica desenvolupaments, implica saber fabricar, implica complir normes cada vegada més rigoroses, implica adaptar tecnologies a les realitats de la indústria i del negoci, implica tenir estructura de venda/postvenda, implica uns rendiments molt llunyans dels que es donen al món tecnològic… I així doncs no és estrany que, per molta passió que se li posi, sigui difícil per a una start-up obrir-se camí en aquest món o atraure inversors amb múscul financer suficient que l’ajudin a obrir-se pas. Tot i l’exemple d’Elon Musk, el camí és complicat i molt pocs hi arriben. L’últim exemple el trobem amb els cotxes solars, una solució que podria semblar lògica... i més quan tot el nostre país s’està omplint de plaques solars.

Des que ha començat l’any, dues notícies negatives ens arriben d’empreses de cotxes solars, o bé tancant-se o bé contraient-se perquè no surten els comptes. I la fi -guanyar diners per als accionistes- no justifica els mitjans. Dos exemples del nostre continent: primer va ser la start-up holandesa Lightyear la que va anunciar la paralització de la seva berlina solar 0 a principis d’any (anunciava 70 km d’autonomia purament solars en el millor dels casos, cosa que obligava a combinar-los amb una tradicional configuració de cotxe elèctric).

‘Mòdic’ preu.

Aquest model, que s’havia de vendre ‘només’ per 250.000 euros en una sèrie limitada a 946 unitats, primer va començar a endarrerir-se després de sis anys de desenvolupament i finalment s’ha paralitzat per focalitzar-se en un model més econòmic, el Lightyear 2 que, hipotèticament, hauria d’arribar al mercat l’any 2025 a un preu de 40.000 euros i amb una cartera actual de comandes de 20.000 unitats, 10.000 de la marca de rènting Arval. I com a detall curiós, en algun moment s’han plantejat des dels Països Baixos la seva producció al nostre país.

També els ha arribat el moment de replantejar-se l’estràtegia als alemanys de Sono Motors, paralitzant el seu solar Sion, I és que per molt panell que se li incorpori, en el millor dels casos només seria capaç d’assolir una autonomia de 112 quilòmetres a la setmana, necessitant també bateries i endolls per ser operatiu.

Sono Motors -amb cotització a la borsa de Nova York i accions que l’últim any ha passat de cotitzar a 8,75$ a fer-ho ara a 0,67$- afirma que prefereix centrar-se en clients B2B descartant els turismes, o com a màxim intentant que tercers intentin aprofitar part del seu desenvolupament tecnològic. I tot això comptant que, segons aquesta empresa, tenien 45.000 reserves i comandes i la meitat havien avançat 2.225 euros per a un cotxe que hauria d’haver costat uns optimistes 28.500 euros… Però els comptes segueixen sense sortir, malgrat rebre ajuda financera fins i tot de la Unió Europea.

L’Aptera

. Només continua funcionant a l’altra banda de l’Atlàntic el futurístic trirroda Aptera, capaç d’autogenerar un màxim de 64 km solars diaris. Tot i que porta un retard d’un any en el llançament (2024), encara intenta captar fons: una benedicció són els 21 milions de dòlars atorgats recentment a aquesta causa per Califòrnia.

En aquests moments d’inestabilitat financera global aquestes petites o grans aventures depenen de finançament i són pocs els fons que aposten per coses incertes. A més, en pujar els tipus d’interès deixen d’invertir en projectes de start-ups i busquen coses amb menys riscos. I si no, que els preguntin als responsables del projecte LIUX, en aquest cas elèctric no solar però de tall 100% espanyol i que va avançant però patint per la fragilitat per aconseguir inversors.

Això no és cap joc, i descobrir l’aigua calenta a hores d’ara del partit és francament difícil, llevat que els fabricants xinesos ens demostrin el contrari –tot és possible–. La solució dels panells solars no és nova. Toyota ja ho va oferir al seu Prius híbrid, i també es munten com a opció a l’elèctric BZ4X, ajudant a generar energia que el màxim responsable tècnic de Toyota al nostre país, José Manuel Méndez, xifra en «fins a 1.650 km ‘solars’ a l’any en un clima com el de Nagoya».

També el Tesla Cibertruck hauria de muntar-los l’any que ve com a opció, generant una capota solar capaç d’augmentar l’autonomia en 25 km diaris –ja els ho va demanar Elon Musk als seus enginyers per al Model 3 però es va rebutjar la idea fa cinc anys–. Ja ho veurem, perquè aquest extravagant pick-up no acaba de sortir al mercat. Fins i tot el concepte d’electrificació màxima de Mercedes, l’EQXX, ha emprat aquesta solució per al sostre del seu prototip per poder trencar la barrera dels 1.000 km d’autonomia en carretera oberta.

En el cas de la marca de l’estrella, munta 117 cel·les solars que en condicions òptimes poden augmentar l’autonomia fins a 25 km. Com veiem, l’aportació del sol és merament testimonial per augmentar l’autonomia elèctrica. Però a la tecnologia i sa la ciència mai se li pot dir mai…