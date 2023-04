La DGT modifica periòdicament algunes de les lleis i consegüents sancions, i les canvia per d’altres completament noves. L’objectiu principal d’aquest sistema actualitzat és el introduir novetats i canvis en el codi de circulació per continuar controlant la conducció de la manera més segura possible, però adaptant-se als canvis dins de la mobilitat actual.

I, a causa d’aquests canvis, la DGT acaba de comunicar que aquesta setmana, entre el 17 i el 23 d’abril, posa en marxa una nova campanya de control i sensibilització sobre els excessos de velocitat a Espanya. La Direcció General de Trànsit incrementarà la vigilància a la carretera, amb tots els mitjans que té disponibles per multar qui sobrepassi els límit de velocitat. DGT: el nou senyal que comences a veure a la carretera Avui dia, la llista és clara i transparent. La DGT disposa ja a la carretera de prop de 690 radars fixos, 92 radars de tram, gairebé 550 radars mòbils, 13 helicòpters, 39 drons i 15 furgonetes camuflades que tenen per objectiu, fonamentalment, el control de la velocitat a la carretera. El que ja no és tan evident és la manera en què informa d’aquest tipus d’ubicacions. La presència dels radars a les carreteres, malgrat les advertències, no evita que molts conductors es confiïn i mantinguin el vehicle per sobre del límit de velocitat establert. No obstant, hi ha un marge d’error entre el que marca el velocímetre del cotxe i el que percep el senyal d’aquests detectors, fet que provoca que els radars es programin per evitar penalitzacions que es puguin reclamar posteriorment. La multa per excés de velocitat és de mínim 100 euros (i pot arribar als 600 euros) i la retirada de punts al carnet pot ser de fins a 6. Fins i tot et pot portar a la presó.