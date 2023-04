Si després d'una nit de festa decideixes tornar en patinet elèctric, i t'enxampen conduint-lo per sobre de la vorera, amb els auriculars posats, la llum apagada, i portant un amic a casa perquè us heu passat d'alcohol i drogues, us podeu ajuntar amb una multa de fins a 2.700 euros.

Des de la modificació del Reglament General de Vehicles del 2 de gener de 2021, la Direcció General de Trànsit (DGT) va posar el focus sobre els patinets elèctrics i les bicicletes elèctriques, en considerar-los oficialment com a 'Vehicles de Mobilitat Personal' (VMP). Això què vol dir? Doncs que, estan gairebé tan vigilats i regulats com els cotxes i les motos i, per tant, són més susceptibles de ser sancionats. Abans hi havia un buit legal, pel qual els patinets i les bicicletes gairebé es consideraven vianants, per la qual cosa era molt complicat regular-ne l'ús. Però el seu creixement massiu a les ciutats pels seus beneficis va obligar a posar-los límits, ja que campaven a gust sense gairebé cap mena de restricció per sobre de les voreres, entre els vianants i, moltes vegades, fins i tot, entre el trànsit. Catalunya ordena retirar dos models de patinets elèctrics per irregularitats de seguretat Ser considerats com a vehicles comporta assumir, en molts casos, les mateixes regles i sancions que les motos i els cotxes. Per això, des del 2021, el conductor d'un patinet està obligat a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i drogues si l'agent de trànsit així ho considera. I compte, perquè depenent del grau d'alcohol la multa pot anar des dels 500 als 1.000 euros, i si dones positiu en drogues la sanció és directament de 1.000 euros. Així que, els que hagin celebrat un bon festival i decideixin tornar a casa en patinet elèctric, pensant que així s'estalviaran els controls, es poden emportar una multa de fins a 2.000 euros. Altres multes de la DGT per als patinets i les bicis elèctriques Les multes per anar borratxo o drogat, en patinet elèctric, són sens dubte les més cares per la gravetat de la infracció, però n'hi ha d'altres de més comunes: Mòbil : Els conductors de patinets elèctrics i bicicletes tenen totalment prohibit circular mentre manipulen el telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació . Incomplir-ho són 200 euros de multa .

: Els conductors de i bicicletes tenen totalment mentre manipulen o qualsevol altre . Incomplir-ho són 200 euros de . Auriculars: portar auriculars o cascos connectats a aparells receptors o reproductors de so mentre es condueix un VMP suposa també una multa de 200 euros. #VMP Recuerda que si vas en patinete eléctrico, no puedes conducir bajo los efectos de #AlcoholYOtrasDrogas.



👉Conlleva, además de la inmovilización del vehículo, una multa entre 500 y 1.000€, en función de la tasa de #alcohol, y 1.000€ si se trata de #drogas. pic.twitter.com/gH8paZYUMU — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 17, 2023 Voreres: L'article 121 del Reglament General de Circulació prohibeix, expressament, la circulació de qualsevol vehicle per les voreres i zones de vianants . És a dir que, queda totalment prohibit anar amb els patinets elèctrics o les bicicletes per les voreres on no hi hagi un carril bici . Fer-ho suposa 200 euros més de multa.

prohibeix, expressament, de qualsevol per les voreres i . És a dir que, queda totalment anar amb els o les bicicletes per les voreres on no hi hagi un . Fer-ho suposa 200 euros més de multa. Passatger : En patinet elèctric només hi pot anar una persona. I és igual que l'altre sigui un nen, o un adult. Portar un passatger, està multat amb 100 euros.

: En patinet elèctric només hi pot anar una persona. I és igual que l'altre sigui o un adult. Portar un passatger, està multat amb 100 euros. Enllumenat: Els patinets elèctrics tenen prohibit circular de nit sense enllumenat ni peces o elements reflectors. Si t'enxampen a 'fosques' et cauen 200 euros més de multa.