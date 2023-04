La contaminació s’ha convertit en una de les preocupacions més grans de la societat i dels organismes públics. A les grans ciutats preocupa l’ús excessiu dels automòbils. I després de les restriccions per poder accedir-hi amb vehicles contaminants, ara estan endurint la normativa per superar les proves de la ITV.

Segons les dades publicades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, les emissions contaminants són el tercer motiu pel qual els vehicles no passen la ITV, per darrere d'errosrs d’enllumenat i senyalització, i els defectes en rodes, pneumàtics i suspensió. Són responsables del 16% dels suspensos en la inspecció tècnica. L’últim any, 1,3 milions de vehicles no han superat la ITV per fallades en el sistema d’emissions.

El test d’emissions compta amb tres tipus de controls per comprovar les emissions contaminants, els dos primers són obligatoris per a tots els vehicles. Es fa una primera prova visual i una segona de mecanitzada, amb un analitzador de gasos i un lector d’OBD. Però a més, els vehicles dièsel i gasolina que compleixen les normes Euro 5 o posterior, han de fer també la comprovació de gasos a través del port OBD.

Els controls de les emissions contaminants són indispensables tant per als vehicles dièsel com per als de gasolina. En el cas dels dièsel es comprova l’opacitat dels gasos d’escapament. I en els de gasolina, es mesura la concentració de monòxid de carboni.