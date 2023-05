La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és la revisió periòdica a la qual els conductors acudeixen per rebre un informe favorable que els permeti continuar circulant sense inconvenients. Aquesta qualificació es pot aconseguir fins i tot presentant desperfectes que són considerats com a «defectes lleus», és a dir, que no tenen un impacte directe en la seguretat o en les emissions contaminants.

Ara bé, tal com es precisa a la plataforma Trànsit i Seguretat Viària del Ministeri de l’Interior, els titulars que rebin aquestes faltes han de reparar-les després de la inspecció o, altrament, «poden convertir-se en fallades greus en la pròxima ITV». Molts cotxes no el superen: així és el temut test d’emissions de la ITV Fallades permeses Els elements els desperfectes dels quals no es considera que tinguin un impacte directe sobre la seguretat viària o les emissions són diversos. D’una banda, peces com la matrícula poden presentar esgarrapades, estar doblegades o abonyegades sempre que això no suposi un inconvenient per a la seva correcta lectura. D’altra banda, els eixugaparabrises amb les escombretes desgastades, fallades al seu accionat o escàs líquid en el dipòsit no seran un impediment per superar la ITV. Una cosa semblant passa amb el clàxon, que pot no sonar o superar els decibels permesos, la carrosseria, que pot presentar esgarrapades o petits cops, i les bombetes interiors, que a diferència dels llums llargs de carretera poden estar espatllades. És important esmentar que portar una bombeta dels llums de posició fosa també es considerarà com a fallada lleu.