El cotxe total sí que existeix... i es diu Urus

L’Urus S és el model més versàtil i polivalent de Lamborghini. La seva condició d’SUV no li impedeix ser un autèntic superesportiu en carrera, i li permet aventurar-se més enllà de l’asfalt.

I això és precisament el que comprovem durant l’Esperienza Terra, una experiència de conducció que la marca italiana proposa als seus clients per posar al límit l’Urus i viure al mateix temps un viatge increïble, en què la gasolina es marida amb la gastronomia, la cultura i l’art.

L’Esperienza Terra es va dur a terme a Taormina, una petita localitat de Sicília als peus del volcà Etna, que segons conta la llegenda va ser creada per un minotaure, és a dir, un ésser mític, meitat dona meitat toro, així que no se’ns ocorre un lloc millor on posar a prova l’Urus S.

Estèticament són poques les diferències amb l’Urus de 2017 al que substitueix, però sens dubte elements com els nous paraxocs, motllures i llantes disponibles, li aporten un aspecte més esportiu.

Una potència bestial.

El que sí que canvia en Urus S són les seves prestacions, ja que aquesta versió és més potent i lleugera, concretament 54 quilos. Elements com el capó de fibra de carboni en lloc d’alumini fan que pesi menys, però sobretot el que eleva el seu rendiment és l’optimització del motor V8.

El motor biturbo de quatre litres rendeix 16 CV més que en l’Urus, per arribar als 666 CV, sense cap mena de dubte un guió al número de la bèstia. Juntament amb uns imponents 850 Nm de parell motor entre 2.300 i 4.500 rpm, és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 3,5 segons, i assolir els 305 km/h de velocitat punta. Una autèntica barbaritat per tractar-se d’un cotxe amb carrosseria SUV.

A l’enorme potència del motor s’uneix un canvi de marxes automàtic de convertidors de par i 8 relacions que és una autèntica obra mestra de l’enginyeria. Les seves reaccions a les demandes del conductor a través de les sòbries paletes darrere el volant, són senzillament immediates. I a més, en els modes de conducció esportius arriba al tall i el manté fins que el «pilot» decideix canviar de marxa.

A aquest canvi de marxa l’acompanyen altres elements mecànics com un efectiu eix direccional darrere, diferencials diversos, i unes llandes enormes (de sèrie de 21 polzades i fins a 23 polzades opcionalment) per donar cabuda a uns discs de frens gairebé de competició.

Amb tot això, i molt més que no podem detallar en aquest article perquè ens quedaríem literalment sense espai, s’aconsegueix que un SUV ofereixi el mateix rendiment dinàmic que un autèntic superesportiu.

De la pista d’asfalt a la de terra.

Una esportivitat que es posa encara més en valor quan després d’arribar al final de l’asfalt, aquest SUV et demostra que és efectiu també en camins de terra, gràcies en gran part als seus diferents modes de conducció off-road específics, i al gran recorregut de la suspensió pneumàtica. Variant l’altura de la carrosseria, juntament amb la gestió de la potència i la tracció, aquest tot-terreny ens va demostrar als peus del Mont Etna que pot arribar allà on mai haguéssim pensat d’introduir-nos amb un Lamborghini.

Després de provar-lo en tot tipus de situacions en aquesta increïble experiència, confirmem que l’Urus S és un cotxe súper polivalent, podent divertir-se amb ell en circuit com amb un autèntic cotxe de carreres, i realitzar immediatament després una exigent ruta off-road sense problemes.

I tot això en un habitacle que desprèn esportivitat, luxe i sofisticació per tots els costats, i amb el confort que brinda gaudir de l’última tecnologia en connectivitat, infoentreteniment, seguretat i ajuda a la conducció.

L’Urus S és un cotxe que ho té ‘tot’, una estètica imponent, capacitats per superar qualsevol obstacle, una potència descomunal i tota l’exclusivitat que acompanya a la marca italiana, però tenir-ho tot costa, almenys, 265.000 euros.