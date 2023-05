Somnis molt reals

Amb tres models de solvència contrastada, BYD inicia una croada pel cotxe elèctric encaminada a consolidar la marca i convertir-se en líder en un temps rècord a Europa. Espanya és un dels seus punts de suport i és per això que al pròxim Automobile Barcelona, que se celebra des del dia 11 de maig fins al dia 21, la marca xinesa serà la gran estrella.

BYD mostrarà al saló internacional barceloní la seva gamma de cinc models. Actualment ja es poden comprar tres d’ells: Atto 3 (un SUV del segment C), Han (berlina d’alt rendiment) i Tang (totcamí de set places), amb uns preus que van des dels 41.400 als 74.000 euros. I a partir del darrer quadrimestre d’aquest any dues noves joies s’uniran a la seva legió: el compacte Dolphin i la berlina fastback gran Seal.

Dolphin, el primer. El Dolphin és un compacte del segment C, arribarà al mercat aquest estiu i el seu preu estarà entre els 30.000 i els 38.000 euros. Amb 4,29 m de llarg i una distància entre eixos de 2,70 m, ofereix un maleter d’entre 345 i 1.310 litres de capacitat. Muntarà dues propostes de bateria. Inicialment, arribarà amb una Blade Battery LFP de 60 kW, amb una autonomia de fins a 427 km en cicle WLTP. El motor oferirà una potència de 150 kW (204 CV), amb tracció del davant. Més endavant introduirà una versió amb una bateria de 45 kWh.

Aquest model compta amb tecnologia V2L que permet recarregar petits dispositius. El Dolphin disposa de quatre modes de conducció: Normal, Economy, Sport, Snow. Per dins ofereix un quadre d’instruments digital de petites dimensions darrere el volant multifunció i també la gran pantalla tàctil de 13’’ que, igual que a l’Atto 3, és giratòria. La consola central és minimalista, amb una superfície plana per al telèfon mòbil, tecles per al selector de modes de conducció, canvi automàtic, ports USB i el climatitzador.

El Seal, a la tardor. El segon model estrella que veurem a Barcelona serà el Seal. Es tracta d’un fastback de 4,90 m de llarg, 1,87 d’amplada i 1,46 d’altura el que el converteix en un model esportiu d’alt vol. La distància entre eixos és de 2,92 m, permetent un gran espai interior i oferir un maleter de 402 litres. Davant alberga un segon espai amb 35 litres, ideal per transportar els cables de càrrega, per exemple.

Aquest espectacular model de BYD s’oferirà al mercat amb dues variants, una de propulsió posterior amb un sol motor elèctric de 230 kW (313 CV) i una altra de tracció total amb dos motors elèctrics amb 390 kW (530 CV). Tots dos portaran la Blade Battery de 80 kWh i té una autonomia superior als 500 km. La versió de tracció total disposarà d’una acceleració de 3,8 segons per passar de 0 a 100 km/h, una xifra provada al circuit de Castellolí on vam poder posar-lo a prova en un test d’acceleració i eslàlom.

Per fora ofereix un disseny cridaner. Destaquen unes òptiques de grans dimensions i un petit disseny d’ullal, i la seva visió lateral afilada. La marca encara no ha fixat el preu del Seal elèctric, tot i que probablement podria estar entre la franja que va des dels 45.000 i els 50.000 euros.