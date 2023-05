‘Artificis’ a l’automòbil

El titular que he utilitzat és com allò que em deia un vell professor de Disseny que vaig tenir fa molts anys... El 2003 vaig compartir aquesta màxima amb el principal responsable estilístic de Renault, Patrick Le Quément, que em donava la raó comentant que a ell li agradava perdre’s i buscar inspiració per a detalls i comportaments aerodinàmics submergint-se en treballs i estudis de preguerra dels arxius i biblioteques de Nüremberg. Recórrer al passat no és nou. Ho hem vist amb la resurrecció de marques -Mini, Abarth, Bugatti, Alpine, MG, o Lancia properament-, o models que ja van ser icònics abans i que ara ho tornen a ser pel seu èxit comercial i miro a aquells Fiat 500 o Mini ressuscitats amb èxit a partir d’aquesta imatge reconeguda i que estan avui per sobre de les marques que els acullen a nivell de reconeixement per part del gran públic.

Luca de Meo, actual president de Renault, ha estat un dels seus més ferms creients en el retrodisseny -Fiat 500 i Abarth- i ara anirà a explotar aquesta via amb els futurs Renault 4 i 5. Però no són pocs els cotxes nous amb clins d’ull més discrets al passat -se m’acudeix aquest pilar C de l’actual Peugeot 208 creat per Gilles Vidal i pres del mític 205-; fins i tot si vaig al present més recent, si analitzem el futurista concepte Lancia Pu+Ra HPE ens trobarem amb formes arrodonides de la berlina Aurelia dels anys 50, el color verd blavós dels Flaminia dels anys 60, les emblemàtiques òptiques rodones posteriors dels mítics Stratos, la lluneta posterior del Beta HPE coupé...

Un Polo-Golf.

O si miro a un futur model made in Martorell, el Volkswagen ID.2, encara com a concepte però molt a prop de la realitat, em trobo un mix de Polo actual per dimensions amb el primer Golf -aquest pilar C també inconfusible.

El responsable de Disseny de Volkswagen, Andreas Mindt, ho deixa clar amb un «estem transferint l’ADN dels nostres icònics al futur», cosa que reforça el president de la marca, Thomas Schaffer, desacreditant el concepte Volkswagen Life de 2021, per aquest ID.2all: «el disseny del vehicle anterior es va crear en un moment en què la gent realment volia ser diferent i reinventar Volkswagen, per dir-ho així.

Això era correcte en un moment en què els cotxes amb motors de combustió i els vehicles elèctrics funcionen en paral·lel».

Però aquest retrodisseny sembla traspassar ara a les denominacions convertint els noms dels cotxes que venen en artificis, en cognoms històrics per tranquil·litzar als compradors de cotxes elèctrics o electrificats sense que res tingui a veure el nom amb el que va ser en el passat. Capri, Manta, Mustang, Scénic, Espace, Avantime... La transició de la combustió a l’electrificació és una font important de preguntes per als automobilistes. Per convèncer-los que donin el salt més ràpid, les marques es veuen temptades a reexplotar noms del seu glorios passat.

Així Ford reprendrà el nom de Capri, aquell esportiu per a Europa de 1969 a 1986 del que esaprovecharan molts trets estètics convenientment actualitzats. Mateix patró a Opel, on la denominació Manta reviurà en 2025 -entre 1970 i 1988-. Serà un model 100% elèctric per ocupar territori SUV. Curiosa la reedició del duel Capri-Manta quatre dècades després, encara que en format SUV, coupé i elèctric.

Fa un parell d’anys, en una entrevista, un servidor li preguntava a Luca de Meo per què matava els Espace i Scénic -així li vaig dir-. De Meo em somreia i em deia que el que desapareixien eren els models però que les denominacions quedaven allà, latents per si de cas, algun dia... Dit i fet, Espace és un set places sobre base SUV Austral, mentre que Scénic serà un SUV elèctric per sobre de Mégane E-Tech. Fins i tot s’especula que l’Austral Coupé es pot apropiar la denominació Avantime.

Digitalització

. Aquest retrodisseny i la seva forma de portar-nos al passat via nostàlgia, no es limita només a aspecte exterior o denominacions, també passa a l’interior i fins i tot se’ns esmuny en aquelles pantalles digitals informatives imprescindibles ja en tot cotxe nou.

Si en els anys 80, el Citroën BX Digit o el Renault 11 Electronic ens van portar cap al futur amb taulells plens de diodes i píxels, els cotxes del futur buscaran representacions de cotxes d’abans: Alfa Romeo ofereix ja en el seu Tonale un mode vintage amb rellotges amb agulles virtuals, encara que l’últim cop d’efecte ens arriba amb el quadre del concepte VW ID.2all on podrem recordar quadres analògics de Golf I, o ràdios antigues d’Escarabat, i fins i tot portar a la nostra ment el cassete... Tot sigui per normalitzar allò elèctric, allò que, sembla, serà el futur de l’automòbil i de tota la movilitat., si tot segueix anant com fins ara.