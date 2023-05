Esperit salvatge

El Jeep Avenger esdevingué el protagonista de tots els titulars en coronar-se amb el premi més prestigiós del món de l’automoció, el del Cotxe de l’Any a Europa (Car of the Year 2023). És el primer model de la firma en oferir una versió 100% elèctrica, la principal causa d’aquest guardó, però és el model gasolina de 101 CV el que realment es vendrà al nostre país.

Un disseny típic Jeep.

Els gens Jeep salten a la vista en aquest model, fabricat ja sobre la plataforma modular CMP del grup Stellantis que utilitzen l’Opel Mokka-e o el Peugeot e-2008. Es identifica fàcilment com un model de la firma italiana gràcies als trets estètics i la silueta quadrada que solen lluir els seus models. La graella vertical manté les set ranures típiques i, tot i no ser un 4x4 autèntic, els para-xocs exagerats inspiren certes capacitats aventureres i, a més, protegeixen els grups òptics amb tecnologia LED.

En la visió lateral destaquen les passes de roda trapezoidals que, a més d’imprimir caràcter, milloren la mobilitat dels eixos. I és que estem davant d’un model que serà sempre de tracció delantera però amb cert esperit de terra, amb una alçada lliure al terra de 20 cm, idèntica a la del Renegade 4x4.

Però més interessant encara és la capacitat del maleter de 355 litres per a l’elèctric, que pugen als 380 en el cas del de gasolina. Destaca l’alçada de la banqueta amb el sostre, podent acollir a un parell d’adults de més de 1,80 m.

Connectat i juvenil.

Com a primer elèctric de la firma, el Jeep Avenger havia de mostrar una evolució notable en el seu disseny interior. La avantguarda s’apodera d’un salpicader minimalista i senzill en el qual s’encabalen les sortides d’aireig i concedeix el protagonisme completament a la pantalla central tàctil de 10,25 polzades. La instrumentació és de set polzades de sèrie i de 10,25 opcional i compta amb connectivitat sense fil per telèfons mòbils amb les aplicacions Apple Carplay i Android Auto. També és d’agrair que es mantinguin els accessos ràpids en botoneria tradicional i prop de les mans.

Com es condueix l’Avenger elèctric?

Sobre aquest compacte ja està tot escrit, menys les sensacions de conducció al volant de la variant elèctrica de 156 CV amb 392 km d’autonomia WLTP, 400 segons la firma. Més enllà de la potència, que està per sota d’altres competidors del segment, els seus 260 Nm de par motor instantani són la veritable carta de presentació del seu comportament agradable, efectiu i eficaç.

La seva bateria de 54 kWh de capacitat bruta (50,8 kWh nets) es pot aprofitar al màxim en entorns urbans, on arriba fins als 500 km gràcies a la frenada regenerativa. Per això, pots recórrer als modes de conducció que aporta el sistema Select Terrain de qualsevol Jeep i que el capacita per complir amb recorreguts fora pista. Els esmentats modes són: Normal, Eco, Sport, Snow (neu), Mud (fanga) i Sand (sorra). Aquests últims estan pensats per a les zones més complicades amb terrenys difícils i costa creure que tinguin una actuació radicalment diferent entre ells, però així és i fins i tot té sistema de control de descens.