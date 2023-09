En el món de l’automoció, moltes signatures busquen conquistar al seu client des de l’aspecte emocional. Honda, en canvi, aposta per la racionalitat i en la sisena generació de l’Honda CR-V no trobarem sistemes i innovacions d’avantguarda, però sí un conjunt d’allò més equilibrat ideal per a famílies.

Una habitabilitat que el situa com el més gran de la família SUV de la signatura, que ha insuflat vida a la seva gamma amb les incorporacions del Z-RV i el 100% elèctric e:Ny1. Ha crescut en gairebé totes les seves cotes, amb una grandària de 4,71 metres de llarg (10,5 cm més), 1,87 d’ample (+ 1 cm) i 1,67 d’alt (+1,4 cm), amb una distància entre eixos 3,8 centímetres més llarga (2,70 metres). Se sent més gran, però també més refinat i elegant que abans. Els retocs estètics rebaixen la seva agressivitat, amb un frontal més vertical que reflecteix amplitud. Estrena signatura lumínica LED en una graella que pren protagonisme, amb el logo en el centre i un disseny hexagonal. La saga llueix fars verticals, que concedeixen major volum. Una espècie de promesa que es compleix en obrir la porta gran posterior, amb un maleter de 586 litres per l’híbrid 4x4, 596 litres per l’híbrid 4x2 i fins a 635 litres pel PHEV. Molta varietat. Dos dels CR-V disponibles són híbrids convencionals, al costat d’un tercer híbrid endollable. Tots ells comparteixen el bloc de 2.0 litres de quatre cilindres amb una potència final de 184 CV. Això sí, en la variant e:HEV s’ofereix en tracció davantera i tracció total, una opció que no està disponible en l’e:PHEV. El model amb etiqueta zero incorpora una bateria de 17,1 kWh i concedeix fins a 82 km d’autonomia elèctrica. Aquest CR-V prioritza l’ús del motor elèctric i fins i tot es pot carregar la bateria amb el bloc de combustió.