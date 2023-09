A mesura que la infraestructura de càrrega elèctrica continua expandint-se i la tecnologia evoluciona, la mobilitat elèctrica s’està convertint en una elecció més atractiva per als consumidors conscients del medi ambient i orientats a l’eficiència.

I és que, en la recerca contínua per un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient, cada vegada més persones estan fent la transició als vehicles elèctrics. A més de reduir les emissions de carboni i contribuir a la millora de la qualitat de l’aire, els cotxes elèctrics també ofereixen avantatges econòmics a llarg termini. No obstant, un dels desafiaments a què s’enfronten els propietaris de vehicles elèctrics és la infraestructura de càrrega.

El company perfecte

Aquells que ja hagin decidit fer un pas endavant cap a la mobilitat elèctrica poden trobar en Simon SM34 un carregador versàtil i eficient dissenyat per satisfer les necessitats de càrrega en entorns residencials. I és que sense importar on es visqui, aquest carregador és apte per a tota mena de vehicles i vivendes, ja sigui una vivenda unifamiliar amb garatge privat, tinguin carregador propi en un pàrquing comunitari o una xarxa de carregadors en un pàrquing comunitari.

Just en això mateix resideix un dels principals avantatges: la comoditat. Un vehicle elèctric ofereix la possibilitat de carregar-lo a casa i això permet a l’usuari aprofitar les tarifes d’electricitat més convenients per a la seva butxaca. Cadascú gestiona la seva energia i adapta la càrrega a les seves necessitats particulars triant l’horari més econòmic i indicant la potència màxima contractada perquè l’energia sobrant, que no es consumeix a casa, s’enviï al punt de recàrrega gràcies a un modulador de potència. A més a més, permet compatibilitzar la càrrega amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

El temps de càrrega dependrà de diferents factors, com la potència feta servir en la instal·lació o la capacitat de la bateria del vehicle.

Instal·lació senzilla i segura

Simon SM34 simplifica la rutina de càrrega sense perdre estil pel camí. La instal·lació del carregador SM34 és senzilla i no requereix complexes adaptacions elèctriques. A més d’una fàcil instal·lació, el manteniment és senzill, cosa que ofereix una experiència sense complicacions. El carregador està pensat per ser muntat a la paret, tot i que també disposa de l’opció d’afegir un suport vertical i ser instal·lat en columna. Gràcies a la mida s’adapta a qualsevol espai, ja sigui gran o petit.

Aquest carregador ha sigut dissenyat tenint en compte la diversitat de vehicles elèctrics que hi ha al mercat, per la qual cosa no importa si compten amb un compacte urbà, un SUV o un de luxe, Simon SM34 està preparat per carregar qualsevol vehicle de forma eficient sense importar-ne la marca o el model. A més, el seu disseny modern i elegant li dona un toc d’estil al garatge.

Un futur sostenible

La mobilitat elèctrica és una inversió per arribar a un futur més sostenible. Al carregar un vehicle elèctric a la llar, es contribueix a reduir les emissions de CO2 i alinear-se amb els ODS marcats per Europa a l’Agenda 2030. I és que els vehicles elèctrics contribueixen a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle que afecten directament el canvi climàtic.

Si, a més, s’usen fonts d’energia renovable per obtenir aquesta electricitat com per exemple mitjançant plaques solars fotovoltaiques, estarem avançant cap a un futur més net i sostenible.