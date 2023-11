Renault ha entrat en una transformació sense precedents. Quines novetats s’esperen per a 2024?

Afrontem el nostre tercer any de Renaulution. És clau i arriben productes destacats com el nou Renault Scenic E-Tech. ÉS el nostre segon model sobre la plataforma 100% elèctrica. És un model que rep tot el que va suposar l’èxit de les anteriors generacions del Scenic, encara que es tracta d’un cotxe completament diferent, elèctric, amb bateries de fins a 87 kW i autonomies de més de 620 quilòmetres. Arribarà en els primers mesos de 2024.

Serà una de les estrelles, però hi haurà més, no?

En la segona meitat de l’any llançarem el Renault 5, més petit i amb una càrrega emocional molt gran. Creiem que pot ser un gran èxit de vendes per aspiracional, emocional i perquè recull la millor experiència tecnològica dels últims 10 anys en matèria d’electrificació. És un model que actuarà com a imant per a la marca. També llançarem tota la gamma completa del vehicle comercial Kangoo elèctric..

No només hi haurà cotxes elèctrics, veritat?

No. Llançarem el Rafale, el nostre tercer model de la factoria de Palència, amb un estil cupè i dinàmic, i amb versions híbrida de gasolina i després híbrida endollable. També renovarem el Captur, que es produeix a Valladolid, i que suposa una revolució profunda per fora i per dins. Aquest 2024 és clau perquè ens farà llançar un Renault cada dos mesos, a més completant models del grup tindrem un nou Dacia Duster i un nou Alpine 100% elèctric, l’A290. Paral·lelament també evolucionem la marca Mobilize amb el Duo, un biplaça elèctric d’ús urbà.

El tema elèctric costa un munt. Focalitzeu igual la gamma elèctrica que la de combustió?

Un dels fonaments Renaulution és que és global i no sols venem a Europa. Som forts en altres mercats, i sempre buscat dues gammes paral·leles. Clio-R5, Captur-R4L, etcètera. Aquesta estratègia arriba perquè a Europa la transició al cotxe elèctric és real encara que està sent més lenta del que se suposava, i perquè som globals. En altres mercats el cotxe elèctric trigarà més a arribar. D’aquí les dues gammes, dues plataformes diferents. Avui dia venem fora d’Europa més cotxes híbrids que elèctrics. És una realitat..

Quin és l’objectiu de mercat enguany a Espanya? Tornarem a veure xifres en milió i mig alguna vegada?

Comptant amb els vehicles industrials estarem en un milió i alguna cosa més, i si llevem 150.000 vehicles industrials quedarà una xifra una mica més gran que la vista l’any 2022. Però encara estem lluny del milió dos-cents mil, que és el que es considera un bon mercat per Espanya. Penso que tornarem a mercats alts i és clar que està fomentat de moment econòmic però també per les ajudes del Govern.

En quin punt està el desenvolupament de la xarxa de Renault a Espanya?

Tenim una xarxa sòlida i una de les raons d’això és que és molt madura. Omplim més de 100 anys venent vehicles a Espanya. És una xarxa molt concentrada, amb 60 invrsors cobrint tot el territori.