L'alta tecnologia que ens envolta és molt positiva pels avenços, però negativa perquè com més tecnologia més escletxes de seguretat. Quan parlem d'això, sembla que només parlem de la Internet i no és així. Els cotxes tenen una tecnologia cada vegada més innovadora i això, tot i produir molts avantatges en temes de seguretat viària, també provoca certes escletxes envers els robatoris. Avui et portem el truc per evitar furts en el teu vehicle.

Obrir el cotxe estant a una distància fins a 2 metres, arrancar-lo sense posar les claus o obrir i tancar els retrovisors, són alguns dels avantatges que ens porta tanta innovació motora. Però dins aquesta innovació, no podem deixar passar que, cada vegada la gent està més informatitzada i els lladres també. Així doncs, molts lladres han après a robar cotxes o objectes d'aquest sense gaire esforç perquè la revolució del sistema sense fils encara no està preparada per aquest tipus d'atacs. En aquest article et presentem un truc curiós i viral per protegir-lo. El truc per protegir el teu cotxe contra els lladres Agafa paper d'alumini i embolica les claus del teu cotxe. Fent aquest aïllament, estem protegint el nostre vehicle contra els furts. Com que no podrem rebre freqüències de dispositius externs, serà més difícil que ens puguin robar el vehicle o les seves pertinences. L'aïllament contra els dispositius dels lladres per freqüències és la clau per evitar els furs i recorda, quan vulguis utilitzar el vehicle hauràs de treure el paper d'alumini. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona