L’era de l’electrificació

Mil milions d’euros. Aquesta és la inversió realitzada pel fabricant italià de vehicles comercials i industrials Iveco per a renovar tota la seva gamma, una cosa inèdita ja que mai havia invertit tant en el transcurs de la seva història. Sota el lema‘Be the Change’, protagonitza el canvi, la marca va mostrar a Barcelona una clara invitació per a no sols unir-se a abraçar el canvi, sinó també per a liderar-lo superant els reptes del futur de la indústria en un dels segments en els que serà més complicat donar el salt a l’electrificació.

En els últims quatre anys, el fabricant de vehicles comercials lleugers, mitjans i pesats ha dedicat la seva energia i recursos a anticipar-se a la ràpida evolució del mercat. Un mercat cada vegada més preocupat pel medi ambient i la sostenibilitat. És per això, que Iveco ha treballat per renovar els seus productes en funció de les necessitats dels clients, accelerant la innovació a través d’associacions amb els millors actors de la indústria.

La marca va presentar una gamma multienergia d’última generació complementada amb el més ampli portfoli de serveis per a brindar solucions completes de mobilitat i eficiència per a així satisfer les necessitats dels clients, proporcionant solucions sostenibles i rendibles per a cada negoci.

I com s’aborda aquesta transició energètica en el sector? Sens dubte, amb una estratègia ambiciosa sota quatre pilars primordials: productivitat empresarial, experiència del conductor, sostenibilitat i connectivitat. I és aquí on entra en joc la renovació de la seva gamma millorant els seus vehicles amb motor de combustió interna, inclosos els que funcionen amb gas natural, per a reduir el seu impacte mediambiental. On destaca el seu nou motor Cursor 13, un motor lleuger i compacte, capaç de trobar cabuda fins i tot en aquelles cabines a les quals abans se’ls negava l’accés, a més de funcionar amb un ventall de combustibles molt ampli: dièsel i biocombustibles, gas natural i fins i tot hidrogen. Enfront de les versions anteriors del Cursor 13, el nou model estalvia un 7% de consum en les versions dièsel i un 8% en les versions de gas natural, gràcies a una sèrie d’innovacions.

Gamma elèctrica

. Iveco es puja al carro de l’electrificació i ha desenvolupat versions elèctriques de les seves gammes lleugeres i pesades. Sens dubte, una de les novetats més destacades ha estat la presentació de la versió elèctrica del seu camió pesat el S-eWay amb fins a 500 quilòmetres d’autonomia i 22 tones de càrrega útil. La potència contínua és de 480 kW gràcies a nou packs de bateries que permeten recarregar 100 quilòmetres d’autonomia en vint minuts amb un carregador de 350 kW. De l’Iveco S-eWay ja es poden realitzar comandes, ja que estarà disponible durant el primer trimestre de 2024 en la seva versió tractora, mentre que per a la versió rígida caldrà esperar fins l’any 2025.

La signatura també ha renovat i actualitzat l’eDaily tant en l’exterior com a l’interior. En funció del pack de bateries, l’eDaily tindrà autonomies d’entre 120 i 300 quilòmetres entre càrregues, a més d’una versió exclusiva per al transport urbà amb 3,5 Tn. i fins a 400 quilòmetres d’autonomia. Per a la versió elèctrica de l’Eurocargo la marca anuncia que sí que tindrà un camió de pila d’hidrogen en 2024, també basat en l’ S-Way.

Nous serveis.

En una indústria altament dinàmica, Iveco ha evolucionat ràpidament fins a convertir-se en el soci de confiança dels seus clients, secundant-los mentre aborden els canvis i superen els desafiaments amb èxit. Les noves funcions i innovacions, creades entorn dels negocis del client i destinades a fer la vida dels conductors més fàcil i còmoda, cobreixen tots els sistemes del vehicle. Les millores van des de la propulsió fins a l’ergonomia amb una cabina centrada en el conductor i amb seients similars als d’un automòbil, fins a una avançada interfície home-màquina amb tecnologia a bord millorada per a una conducció més segura.

A més, Iveco està donant suport a la transició dels seus clients cap a una mobilitat sense emissions amb serveis com GATE (Green & Advanced Transport Ecosystem), un innovador model de negoci per subscripció per al lloguer a llarg termini de vehicles comercials “verds” i així oferir tranquil·litat als clients que vulguin accedir a la mobilitat elèctrica. A més, IVECO CAPITAL ofereix als seus clients una solució financera integral per a vehicles elèctrics, així com tota la gamma, incloent de finançament, lísing i assegurances en tots els mercats.